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В Москве загорелся рынок "Садовод"
В Москве загорелся рынок "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве загорелся рынок "Садовод"
В Москве на рынке "Садовод" загорелись торговые палатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:50
2023-12-01T12:50
2023-12-01T15:29
происшествия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Москве на рынке "Садовод" загорелись торговые палатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Торговые палатки рынка "Садовод" горят на линиях 19 и 20", — сказал собеседник агентства. Как уточнили в МЧС, пожар произошел в смежных трехуровневых контейнерах, где хранились товары народного потребления. Его площадь составила 600 квадратных метров.К тушению привлекли более 100 пожарных и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. С места ЧП эвакуировали 350 человек. Полиция оцепила территорию рынка.Позднее спасатели сообщили о локализации возгорания.Сигнал о возгорании поступил в 11:58 мск. Как минимум один человек пострадал, надышавшись продуктами горения. "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся рынок "Садовод"
В Москве произошел пожар на рынке "Садовод", идет эвакуация
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Москве на рынке "Садовод" загорелись торговые палатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Торговые палатки рынка "Садовод" горят на линиях 19 и 20", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в МЧС
, пожар произошел в смежных трехуровневых контейнерах, где хранились товары народного потребления. Его площадь составила 600 квадратных метров.
К тушению привлекли более 100 пожарных и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. С места ЧП эвакуировали 350 человек. Полиция оцепила территорию рынка.
Позднее спасатели сообщили о локализации возгорания.
Сигнал о возгорании поступил в 11:58 мск. Как минимум один человек пострадал, надышавшись продуктами горения.
"Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов.
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