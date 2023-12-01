https://ria.ru/20231201/pozhar-1913135578.html

В Москве загорелся рынок "Садовод"

В Москве загорелся рынок "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве загорелся рынок "Садовод"

В Москве на рынке "Садовод" загорелись торговые палатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:50

2023-12-01T12:50

2023-12-01T15:29

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Москве на рынке "Садовод" загорелись торговые палатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Торговые палатки рынка "Садовод" горят на линиях 19 и 20", — сказал собеседник агентства. Как уточнили в МЧС, пожар произошел в смежных трехуровневых контейнерах, где хранились товары народного потребления. Его площадь составила 600 квадратных метров.К тушению привлекли более 100 пожарных и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. С места ЧП эвакуировали 350 человек. Полиция оцепила территорию рынка.Позднее спасатели сообщили о локализации возгорания.Сигнал о возгорании поступил в 11:58 мск. Как минимум один человек пострадал, надышавшись продуктами горения. "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)