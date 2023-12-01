https://ria.ru/20231201/pozhar-1913131241.html

В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод"

В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод"

Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:35

2023-12-01T12:35

2023-12-01T12:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск. До этого в экстренных службах РИА Новости говорили о сильном задымлении. Людей эвакуируют."В результате возгорания пострадал один человек. Он надышался продуктами горения", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.

https://ria.ru/20231201/pozhar-1913061068.html

москва

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2023

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происшествия, москва