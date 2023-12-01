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В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод"
В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод" - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод"
Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:35
2023-12-01T12:35
2023-12-01T12:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск. До этого в экстренных службах РИА Новости говорили о сильном задымлении. Людей эвакуируют."В результате возгорания пострадал один человек. Он надышался продуктами горения", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод"
В Москве один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск. До этого в экстренных службах РИА Новости говорили о сильном задымлении. Людей эвакуируют.
«
"В результате возгорания пострадал один человек. Он надышался продуктами горения", - сказал собеседник агентства.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.
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