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В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке - РИА Новости, 01.12.2023
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06:20 01.12.2023 (обновлено: 10:13 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913061068.html
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке - РИА Новости, 01.12.2023
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке
Пожар в Ростове-на-Дону, где горел вещевой рынок на 4 тысячах квадратных метров, ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:20
2023-12-01T10:13
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горел вещевой рынок на 4 тысячах квадратных метров, ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке", - говорится в сообщении ведомства.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию был присвоен третий ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.Представитель ГУМЧС России по Ростовской области позднее уточнил РИА Новости, что "на пожаре пострадавших нет".
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке

МЧС: в Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПожар на вещевом рынке в Ростовской области. 1 декабря 2023
Пожар на вещевом рынке в Ростовской области. 1 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пожар на вещевом рынке в Ростовской области. 1 декабря 2023
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горел вещевой рынок на 4 тысячах квадратных метров, ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке", - говорится в сообщении ведомства.
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию был присвоен третий ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.
Представитель ГУМЧС России по Ростовской области позднее уточнил РИА Новости, что "на пожаре пострадавших нет".
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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