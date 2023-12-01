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В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке - РИА Новости, 01.12.2023

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке

Пожар в Ростове-на-Дону, где горел вещевой рынок на 4 тысячах квадратных метров, ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:20

2023-12-01T06:20

2023-12-01T10:13

происшествия

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горел вещевой рынок на 4 тысячах квадратных метров, ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке", - говорится в сообщении ведомства.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию был присвоен третий ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.Представитель ГУМЧС России по Ростовской области позднее уточнил РИА Новости, что "на пожаре пострадавших нет".

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)