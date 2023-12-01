https://ria.ru/20231201/pozhar-1913056114.html
При пожаре в Хабаровске погибли три человека
При пожаре в Хабаровске погибли три человека - РИА Новости, 01.12.2023
При пожаре в Хабаровске погибли три человека
Три человека погибли в ночном пожаре в жилом доме в Хабаровске, сообщает управление МЧС России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T04:07
2023-12-01T04:07
2023-12-01T04:07
происшествия
хабаровск
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хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Три человека погибли в ночном пожаре в жилом доме в Хабаровске, сообщает управление МЧС России по Хабаровскому краю. Пожар произошел в ночь на пятницу в квартире на третьем этаже жилого дома по Матвеевскому шоссе, 20А в Хабаровске. "Три человека погибли в ночном пожаре в Хабаровске. Обстоятельством, способствовавшим гибели людей, стало позднее обнаружение возгорания и сообщение о нём в пожарную охрану. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилье отсутствовал", - сообщает краевой главк МЧС. Как уточняет прокуратура региона, погибли двое мужчин и женщина. Отмечается, что вызов на телефон пожарно-спасательной службы поступил от очевидцев в 02.12 местного времени. Огонь возник в пятиэтажном жилом доме, который ранее был общежитием. В нём планировка жилых помещений секционная, в одной из таких секций на третьем этаже и случился пожар. Горели домашние вещи. Дым быстро распространился по коридорам и этажам. Пожар ликвидирован в 04.22 местного времени в пятницу. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. "Огнеборцами спасены 10 человек, ещё 10 жильцов вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Бригадой скорой помощи на месте осмотрены подросток и пенсионер. В результате мужчина 1956 года рождения, имеющий инвалидность, госпитализирован в медицинское учреждение", - добавляет краевой главк МЧС. Для оказания психологической помощи на место выезжал психолог МЧС России. Следственные органы и дознаватели Госпожнадзора устанавливают причины и обстоятельства возгорания. Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органом следствия.
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913052536.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Хабаровске погибли три человека
МЧС: при пожаре в жилом доме в Хабаровске погибли три человека
ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Три человека погибли в ночном пожаре в жилом доме в Хабаровске, сообщает управление МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар произошел в ночь на пятницу в квартире на третьем этаже жилого дома по Матвеевскому шоссе, 20А в Хабаровске.
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"Три человека погибли в ночном пожаре в Хабаровске. Обстоятельством, способствовавшим гибели людей, стало позднее обнаружение возгорания и сообщение о нём в пожарную охрану. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилье отсутствовал", - сообщает краевой главк МЧС.
Как уточняет прокуратура региона, погибли двое мужчин и женщина.
Отмечается, что вызов на телефон пожарно-спасательной службы поступил от очевидцев в 02.12 местного времени. Огонь возник в пятиэтажном жилом доме, который ранее был общежитием. В нём планировка жилых помещений секционная, в одной из таких секций на третьем этаже и случился пожар. Горели домашние вещи. Дым быстро распространился по коридорам и этажам. Пожар ликвидирован в 04.22 местного времени в пятницу. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
"Огнеборцами спасены 10 человек, ещё 10 жильцов вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Бригадой скорой помощи на месте осмотрены подросток и пенсионер. В результате мужчина 1956 года рождения, имеющий инвалидность, госпитализирован в медицинское учреждение", - добавляет краевой главк МЧС.
Для оказания психологической помощи на место выезжал психолог МЧС России. Следственные органы и дознаватели Госпожнадзора устанавливают причины и обстоятельства возгорания. Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органом следствия.
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