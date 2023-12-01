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Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали
Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 01.12.2023
Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали
Открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T02:42
2023-12-01T02:42
2023-12-01T02:45
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила четыре тысячи "квадратов". Возгоранию был присвоен третий ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.
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ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали
МЧС: открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали