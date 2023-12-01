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Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали

Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 01.12.2023

Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали

Открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T02:42

2023-12-01T02:42

2023-12-01T02:45

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила четыре тысячи "квадратов". Возгоранию был присвоен третий ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.

ростов-на-дону

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия