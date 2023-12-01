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Пожар на ростовском рынке локализовали

Пожар на ростовском рынке локализовали - РИА Новости, 01.12.2023

Пожар на ростовском рынке локализовали

Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:03

2023-12-01T01:03

2023-12-01T01:10

происшествия

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг. По предварительным данным, пострадавших нет."Пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал Завер.Как в свою очередь сообщает пресс-служба МЧС РФ, локализация объявлена в 0.55 мск.

https://ria.ru/20231201/pozhar-1913045240.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область