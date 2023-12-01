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Пожар на ростовском рынке локализовали - РИА Новости, 01.12.2023
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01:03 01.12.2023 (обновлено: 01:10 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913047098.html
Пожар на ростовском рынке локализовали
Пожар на ростовском рынке локализовали - РИА Новости, 01.12.2023
Пожар на ростовском рынке локализовали
Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:03
2023-12-01T01:10
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг. По предварительным данным, пострадавших нет."Пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал Завер.Как в свою очередь сообщает пресс-служба МЧС РФ, локализация объявлена в 0.55 мск.
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ростов-на-дону
россия
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
Пожар на ростовском рынке локализовали

МЧС: пожар на ростовском рынке локализовали на площади 4 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер.
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов". Возгоранию присвоен 3 ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал Завер.
Как в свою очередь сообщает пресс-служба МЧС РФ, локализация объявлена в 0.55 мск.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская область
 
 
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