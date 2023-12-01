https://ria.ru/20231201/pozhar-1913044393.html

В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону

В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 01.12.2023

В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону

Пострадавших в результате крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T00:26

2023-12-01T00:26

2023-12-01T00:54

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пострадавших в результате крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов"."Пострадавших в данном случае нет", - сказал он.Сотрудник регионального МЧС добавил, что эвакуация людей не потребовалась, поскольку на момент пожара рынок уже не работал.

https://ria.ru/20231201/pozhar-1913045240.html

россия

ростов-на-дону

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2023

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростов-на-дону