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В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 01.12.2023
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону
Пострадавших в результате крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:26
2023-12-01T00:26
2023-12-01T00:54
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пострадавших в результате крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов"."Пострадавших в данном случае нет", - сказал он.Сотрудник регионального МЧС добавил, что эвакуация людей не потребовалась, поскольку на момент пожара рынок уже не работал.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростов-на-дону
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ростов-на-Дону
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону
МЧС: в результате пожара на рынке в Ростове, предварительно, никто не пострадал
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пострадавших в результате крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов".
"Пострадавших в данном случае нет", - сказал он.
Сотрудник регионального МЧС добавил, что эвакуация людей не потребовалась, поскольку на момент пожара рынок уже не работал.
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке