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В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 01.12.2023
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00:26 01.12.2023 (обновлено: 00:54 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pozhar-1913044393.html
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 01.12.2023
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону
Пострадавших в результате крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:26
2023-12-01T00:54
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пострадавших в результате крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов"."Пострадавших в данном случае нет", - сказал он.Сотрудник регионального МЧС добавил, что эвакуация людей не потребовалась, поскольку на момент пожара рынок уже не работал.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростов-на-дону
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ростов-на-Дону
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону

МЧС: в результате пожара на рынке в Ростове, предварительно, никто не пострадал

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на вещевом рынке в Ростовской области
Пожар на вещевом рынке в Ростовской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Пожар на вещевом рынке в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пострадавших в результате крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов".
"Пострадавших в данном случае нет", - сказал он.
Сотрудник регионального МЧС добавил, что эвакуация людей не потребовалась, поскольку на момент пожара рынок уже не работал.
Пожарный вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Ростове не будут привлекать вертолеты к тушению пожара на рынке
00:41
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРостов-на-Дону
 
 
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