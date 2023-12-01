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Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась - РИА Новости, 01.12.2023
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:11
2023-12-01T00:11
2023-12-01T00:17
происшествия
ростов-на-дону
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении. В четверг вечером вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок "Белый Темер". Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что угрозы распространения огня на жилые объекты в районе пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону в настоящее время нет. Он также добавил, что на помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО "Ростовводоканал" и Ростовских городских электрических сетей.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась
МЧС: площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась