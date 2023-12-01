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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

ВСУ на южнодонецком направлении за сутки потеряли до 95 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:45

2023-12-01T15:45

2023-12-01T15:51

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВСУ на южнодонецком направлении за сутки потеряли до 95 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

угледар

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика