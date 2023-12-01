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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВСУ на южнодонецком направлении за сутки потеряли до 95 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:45
2023-12-01T15:45
2023-12-01T15:51
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВСУ на южнодонецком направлении за сутки потеряли до 95 военнослужащих и 4 единицы техники ВСУ, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
угледар
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика
Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 95 военных на Южнодонецком направлении