https://ria.ru/20231201/posobie-1913286109.html

Подработки подростков больше не будут учитывать при назначении пособия

Подработки подростков больше не будут учитывать при назначении пособия - РИА Новости, 01.12.2023

Подработки подростков больше не будут учитывать при назначении пособия

Подработки подростков, проценты по счетам ребенка под опекой и выплаты за звание "Мать-героиня" не будут учитываться при назначении единого пособия на ребенка... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T23:52

2023-12-01T23:52

2023-12-01T23:52

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90409/03/904090379_0:135:2781:1699_1920x0_80_0_0_4387a6107e8104483aca999d69cdc9dd.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подработки подростков, проценты по счетам ребенка под опекой и выплаты за звание "Мать-героиня" не будут учитываться при назначении единого пособия на ребенка до 17 лет, сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов и вступает в силу со дня опубликования. "Теперь при назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава", - говорится в сообщении. Согласно пресс-службе меняются также правила назначения пособия самозанятым. Они затронут тех, для кого самозанятость – единственный источник заработка при условии, что они не имеют объективных причин для отсутствия трудовых доходов. Пособие будет назначаться только в случае, если годовой доход от самозанятости превышает два минимальных размера оплаты труда (МРОТ) при регулярном заработке. Это правило не касается тех, кто уже имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода. "Также минимальные требования к размеру годового дохода от самозанятости не касаются граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия трудового дохода по действующему 'правилу нулевого дохода", - уточнили в сообщении. Кроме того, изменения коснутся учета суммы алиментов при назначении пособия. В министерстве уточнили, что если при разводе алименты установил суд, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. При установлении алиментов на основании соглашения между родителями при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к МРОТ. Это четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей, и половина МРОТ на трех и более детей. "Новые правила учета алиментов вступят в силу через 6 месяцев после публикации постановления", - отметили в Минтруде. В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам с доходом ниже прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия на каждого ребенка в возрасте до 17 лет составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей или регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, если пособие назначается беременным женщинам. С начала года пособие назначено родителям порядка 10,3 миллионов детей и 360 тысяч беременных женщин.

https://ria.ru/20231201/putin-1913281009.html

https://ria.ru/20231127/mnogodetnye-1912157170.html

https://ria.ru/20230930/vyplaty-1899638457.html

https://ria.ru/20230929/posobie-1899509363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)