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На Украине назвали причину отказа в выезде Порошенко в США - РИА Новости, 01.12.2023
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14:08 01.12.2023 (обновлено: 19:05 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/poroshenko-1913173314.html
На Украине назвали причину отказа в выезде Порошенко в США
На Украине назвали причину отказа в выезде Порошенко в США - РИА Новости, 01.12.2023
На Украине назвали причину отказа в выезде Порошенко в США
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил сегодняшний отказ экс-президенту, депутату Верховной рады Петру Порошенко в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:08
2023-12-01T19:05
в мире
украина
петр порошенко
сша
андрей демченко
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил сегодняшний отказ экс-президенту, депутату Верховной рады Петру Порошенко в выезде за границу тем, что якобы в ведомстве имеется подтверждение об отмене служебной командировки парламентария в США и Польшу. Его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Ранее в пятницу лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. &quot;На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках. В отношении народного депутата (Порошенко. — Прим. ред.), о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины&quot;, — сказал Демченко.В свою очередь, украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что ранее выданное распоряжение председателя Рады на командировку Порошенко было аннулировано вице-спикером парламента Александром Корниенко. "Распоряжение на командировку Порошенко отменил Корниенко", — написал он в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, петр порошенко, сша, андрей демченко
В мире, Украина, Петр Порошенко, США, Андрей Демченко
На Украине назвали причину отказа в выезде Порошенко в США

Госпогранслужба Украины: Порошенко не выпустили в США из-за отмены командировки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил сегодняшний отказ экс-президенту, депутату Верховной рады Петру Порошенко в выезде за границу тем, что якобы в ведомстве имеется подтверждение об отмене служебной командировки парламентария в США и Польшу. Его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее в пятницу лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.
«

"На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках. В отношении народного депутата (Порошенко. — Прим. ред.), о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", — сказал Демченко.

В свою очередь, украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что ранее выданное распоряжение председателя Рады на командировку Порошенко было аннулировано вице-спикером парламента Александром Корниенко. "Распоряжение на командировку Порошенко отменил Корниенко", — написал он в своем Telegram-канале.
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