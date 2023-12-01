https://ria.ru/20231201/pomosch-1913254457.html

Глава Адыгеи поблагодарил единороссов за помощь бойцам СВО

Глава Адыгеи поблагодарил единороссов за помощь бойцам СВО - РИА Новости, 01.12.2023

Глава Адыгеи поблагодарил единороссов за помощь бойцам СВО

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил местных единороссов и их единомышленников, участвующих в гуманитарной работе, за помощь бойцам СВО и жителям новых... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:41

2023-12-01T18:41

2023-12-01T18:41

республика адыгея

мурат кумпилов

единая россия

госдума рф

сво

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МАЙКОП, 1 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил местных единороссов и их единомышленников, участвующих в гуманитарной работе, за помощь бойцам СВО и жителям новых территорий, которым партийцы отправили 400 тонн грузов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Адыгейское региональное отделение ВПП "Единая Россия" подвело итоги работы за два минувших года. Возглавляющий реготделение Кумпилов в ходе партконференции отметил, что прошедший год стал переломным для России, но попытки обрушить извне экономику страны и раскачать общество провалились. "Особые слова благодарности руководителя республики были адресованы партийцам и всем единомышленникам, которые участвуют в гуманитарной работе. Подчеркнуто, что в рамках нее бойцам и жителям новых территорий Адыгейским региональным отделением собрано и доставлено 400 тонн грузов. Также сказано, что это стало возможным, в том числе и благодаря сотрудничеству с фондом "Защитники Отечества", бизнес-сообществом и общественниками", - говорится в сообщении. Глава Адыгеи также отметил, что в республике помимо действующих 25 партийных проектов есть и новые. Среди них – федеральный проект "ZA Самбо", который курирует депутат Госдумы, 11-кратный чемпион мира по самбо Мурат Хасанов. Еще один новый проект – "Женское дело Единой России", нацеленный на продвижение социальных, гуманитарных и культурных инициатив, а также на поддержку участников СВО и их семей. "Помощь участникам специальной военной операции – отдельная и важная тема в работе нашей партийной команды. Наши воины сегодня храбро и мужественно защищают страну. Они должны видеть нашу поддержку и должны быть уверены, что их семьи не оставляют без внимания", - добавил Кумпилов, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231024/svo-1905004032.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, единая россия, госдума рф, сво