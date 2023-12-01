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Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек - РИА Новости, 01.12.2023
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Надежные люди
 
13:13 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/pomosch-1913145974.html
Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек
Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек - РИА Новости, 01.12.2023
Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек
Орловская область передала военнослужащим спецоперации тысячу печей-буржуек, шесть тысяч окопных свечей, воду и овощи, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:13
2023-12-01T13:13
надежные люди
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Орловская область передала военнослужащим спецоперации тысячу печей-буржуек, шесть тысяч окопных свечей, воду и овощи, сообщила пресс-служба регионального правительства и губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. По данным властей, потребность бойцов СВО в печках в период зимних холодов очень высока, работа по обеспечению фронта буржуйками проводится по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. "Буквально вчера орловцы доставили на фронт 250 буржуек, а общее число доставленных печей составило около 1000 единиц. Работа в данном направлении продолжается. Предприятие "Щелково-Агрохим" и лично его руководитель Салис Каракотов передал для отправки в зону СВО еще 500 печей с трубами, которые вскоре будут также доставлены нашим военнослужащим", – говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что всего предприятие "Щелково-Агрохим" планирует передать на фронт около 2000 печей. Клычков рассказал, что в четверг орловский гуманитарный конвой привез очередной груз на передовую СВО в Артемовском направлении. "Привезли 10 тонн воды, 10 тонн овощей (картофель, капуста, морковь, чеснок, лук, яблоки, масло). Кроме того, раздали бойцам 250 печей буржуек (потребность в них огромная), а также 6 тысяч окопных свечей, которые сделали прихожане орловских храмов. Сегодня уже 25 тысяч окопных свечей готовы для фронта, обязательно их доставим нашим солдатам", – написал он. Губернатор отметил, что в адрес орловского тыла поступают сотни слов благодарности от военнослужащих российской армии за поддержку и единство. "Сердечное спасибо людям, занимающимся изготовлением блиндажных свечей. Всем, кто жертвует своим временем и силами ради помощи ближним. Благодарю всех неравнодушных орловчан", – добавил Клычков.
https://ria.ru/20231201/gumpomosch-1913093962.html
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РИА Новости
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орловская область, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков

Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек

© Фото : Администрация Губернатора и Правительства Орловской областиПечи-буржуйки из Орловской области для бойцов СВО
Печи-буржуйки из Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Администрация Губернатора и Правительства Орловской области
Печи-буржуйки из Орловской области для бойцов СВО
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Орловская область передала военнослужащим спецоперации тысячу печей-буржуек, шесть тысяч окопных свечей, воду и овощи, сообщила пресс-служба регионального правительства и губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
По данным властей, потребность бойцов СВО в печках в период зимних холодов очень высока, работа по обеспечению фронта буржуйками проводится по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
© Фото : Администрация Губернатора и Правительства Орловской областиОкопные свечи из Орловской области для бойцов СВО
Окопные свечи из Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Администрация Губернатора и Правительства Орловской области
Окопные свечи из Орловской области для бойцов СВО
"Буквально вчера орловцы доставили на фронт 250 буржуек, а общее число доставленных печей составило около 1000 единиц. Работа в данном направлении продолжается. Предприятие "Щелково-Агрохим" и лично его руководитель Салис Каракотов передал для отправки в зону СВО еще 500 печей с трубами, которые вскоре будут также доставлены нашим военнослужащим", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что всего предприятие "Щелково-Агрохим" планирует передать на фронт около 2000 печей.
Клычков рассказал, что в четверг орловский гуманитарный конвой привез очередной груз на передовую СВО в Артемовском направлении.
«
"Привезли 10 тонн воды, 10 тонн овощей (картофель, капуста, морковь, чеснок, лук, яблоки, масло). Кроме того, раздали бойцам 250 печей буржуек (потребность в них огромная), а также 6 тысяч окопных свечей, которые сделали прихожане орловских храмов. Сегодня уже 25 тысяч окопных свечей готовы для фронта, обязательно их доставим нашим солдатам", – написал он.
Губернатор отметил, что в адрес орловского тыла поступают сотни слов благодарности от военнослужащих российской армии за поддержку и единство.
"Сердечное спасибо людям, занимающимся изготовлением блиндажных свечей. Всем, кто жертвует своим временем и силами ради помощи ближним. Благодарю всех неравнодушных орловчан", – добавил Клычков.
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Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам приграничной зоны СВО
Вчера, 10:41
 
Надежные людиОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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