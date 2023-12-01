https://ria.ru/20231201/pomosch-1913145974.html

Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек

Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек - РИА Новости, 01.12.2023

Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек

Орловская область передала военнослужащим спецоперации тысячу печей-буржуек, шесть тысяч окопных свечей, воду и овощи, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:13

2023-12-01T13:13

2023-12-01T13:13

надежные люди

орловская область

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913135394_0:60:933:585_1920x0_80_0_0_0f1cc93fbae7cd28a35a2919e334943e.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Орловская область передала военнослужащим спецоперации тысячу печей-буржуек, шесть тысяч окопных свечей, воду и овощи, сообщила пресс-служба регионального правительства и губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. По данным властей, потребность бойцов СВО в печках в период зимних холодов очень высока, работа по обеспечению фронта буржуйками проводится по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. "Буквально вчера орловцы доставили на фронт 250 буржуек, а общее число доставленных печей составило около 1000 единиц. Работа в данном направлении продолжается. Предприятие "Щелково-Агрохим" и лично его руководитель Салис Каракотов передал для отправки в зону СВО еще 500 печей с трубами, которые вскоре будут также доставлены нашим военнослужащим", – говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что всего предприятие "Щелково-Агрохим" планирует передать на фронт около 2000 печей. Клычков рассказал, что в четверг орловский гуманитарный конвой привез очередной груз на передовую СВО в Артемовском направлении. "Привезли 10 тонн воды, 10 тонн овощей (картофель, капуста, морковь, чеснок, лук, яблоки, масло). Кроме того, раздали бойцам 250 печей буржуек (потребность в них огромная), а также 6 тысяч окопных свечей, которые сделали прихожане орловских храмов. Сегодня уже 25 тысяч окопных свечей готовы для фронта, обязательно их доставим нашим солдатам", – написал он. Губернатор отметил, что в адрес орловского тыла поступают сотни слов благодарности от военнослужащих российской армии за поддержку и единство. "Сердечное спасибо людям, занимающимся изготовлением блиндажных свечей. Всем, кто жертвует своим временем и силами ради помощи ближним. Благодарю всех неравнодушных орловчан", – добавил Клычков.

https://ria.ru/20231201/gumpomosch-1913093962.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, андрей клычков