https://ria.ru/20231201/politsiya-1913160529.html

В Иркутске полицейские вернули мужчине потерянные 150 тысяч рублей

В Иркутске полицейские вернули мужчине потерянные 150 тысяч рублей - РИА Новости, 01.12.2023

В Иркутске полицейские вернули мужчине потерянные 150 тысяч рублей

Иркутянин снял в банкомате 150 тысяч рублей и потерял их на улице, владельца нашли сотрудники полиции и вернули деньги, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:41

2023-12-01T13:41

2023-12-01T14:01

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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. Иркутянин снял в банкомате 150 тысяч рублей и потерял их на улице, владельца нашли сотрудники полиции и вернули деньги, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Мужчина в Иркутске снял в банкомате деньги и отправился пешком до своего автомобиля. По дороге на остановке общественного транспорта вся пачка выпала из кармана на тротуар. Пропажу он обнаружил, только когда приехал на работу. "В отдел полиции обратились жители Свердловского района, которые сообщили, что заметили разбросанные деньги. Сотрудники полиции приехали на место и при понятых собрали купюры. Общая сумма составила 150 тысяч рублей. Чтобы найти хозяина круглой суммы, оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, что позволило установить личность 42-летнего иркутянина. Стражи порядка пригласили мужчину в отдел полиции, где вернули ему потерянное имущество", - говорится в сообщении. По словам мужчины, он не надеялся на возвращение денег и был удивлен, что его оперативно нашли и вернули всю сумму.

https://ria.ru/20230311/perm-1857212403.html

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происшествия, иркутская область, свердловский район, иркутск