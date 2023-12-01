https://ria.ru/20231201/poklonskaya-1913048445.html

Поклонская рассказала о причине трагедии майдана на Украине

Поклонская рассказала о причине трагедии майдана на Украине - РИА Новости, 01.12.2023

Поклонская рассказала о причине трагедии майдана на Украине

Советник Генпрокурора РФ, экс-депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что одной из причин... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:14

2023-12-01T01:14

2023-12-01T01:14

политика

наталья поклонская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Советник Генпрокурора РФ, экс-депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что одной из причин трагедии майдана, устроенного десять лет назад в Киеве, стал обман. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Первые массовые столкновения в Киеве и захват радикалами админзданий произошли 1 декабря. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "Покуда травка подрастёт, лошадка с голоду умрёт", – старая английская поговорка, смысл которой: не стоит надеяться на пустые обещания. Она хорошо передаёт настроение Украины 2013 года. Одной из причин трагедии, случившейся десять лет назад в Киеве, является обман. Утром, 1 декабря 2013 года, Украина была погружена в очередную фатальную стадию обмана и перешла из пустых обещаний власти к грандиозной манипуляции сознанием людей", - написала Поклонская. По ее словам, жить в обмане куда легче и проще, чем в неудобной правде. "К примеру, если насильственное свержение власти и беспорядки с человеческими жертвами ведут к нужному кому-то результату, то и следует это называть не "государственным переворотом", а "демократическими выборами" или "революцией достоинства". К сожалению, таких примеров очень много сегодня, и они есть везде – не только в Украине", - подчеркнула Поклонская. По ее словам, после 2014 года украинцам нужно было выбирать между двумя понятиями – "государственный переворот" или "революция достоинства". "Кто выбрал первое, как я, тот оказался в ряду "предателей" ("русские агенты", "кремлёвские шпионы", "ватники", "сепаратисты" и т.д.). Кто второе (как Зеленский) – оказался "патриотом" ("правильным украинцем"). Вот так очень просто и разделили Украину на два лагеря, а далее ещё страшнее – легко впустив в сердца ненависть друг к другу, сегодня разыгралась трагедия, страшнее не придумаешь" - отметила Поклонская. По ее словам, страшнее ядерного оружия то, что делает возможным его применение - ненависть. "Ненависть одной группы людей к другой. Ненависть – это и есть обман, инструмент для манипуляции, и нужно об этом помнить всегда, чтобы снова не обмануться" - подчеркнула Поклонская.

https://ria.ru/20231125/maydan-1911768180.html

https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html

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политика, наталья поклонская, украина, киев, россия, евромайдан, евросоюз