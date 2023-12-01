https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913202858.html

СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области

СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области - РИА Новости, 01.12.2023

СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области

Похитители восьмилетней девочки в Калужской области оставили ее посреди улицы в деревне Таратухино, узнав о широкой огласке преступления, сообщил СК России в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:35

2023-12-01T15:35

2023-12-01T17:11

происшествия

калужская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тульская область

козельск

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Похитители восьмилетней девочки в Калужской области оставили ее посреди улицы в деревне Таратухино, узнав о широкой огласке преступления, сообщил СК России в Telegram-канале."Девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в домовладение в деревне Касьяново. На следующий день ввиду широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что сыщики задержали жительницу Касьяново, ее бывшего супруга и их общего сына, а также ее нынешнего мужа. Их подозревают в похищении и вымогательстве.Следователи провели обыски в доме, где удерживали девочку, а также в деревне, где ее впоследствии оставили. Они изъяли одежду предполагаемых преступников, средства связи, автомобильные номера и другие предметы.Возбуждены уголовные дела о похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельском районе стало известно 29 ноября. Следователи, криминалисты, полиция и волонтеры начали поиски. Затем маме девочки пришло сообщение с требованием выкупа.Накануне вечером плачущего ребенка заметили на обочине дороги в Тульской области, ее доставили в больницу, врачи проблем со здоровьем не обнаружили.

https://ria.ru/20231107/poiski-1907864250.html

https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html

калужская область

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тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки 2023-12-01T15:35 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калужская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, козельск