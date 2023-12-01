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СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области - РИА Новости, 01.12.2023
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15:35 01.12.2023 (обновлено: 17:11 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913202858.html
СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области
СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области - РИА Новости, 01.12.2023
СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области
Похитители восьмилетней девочки в Калужской области оставили ее посреди улицы в деревне Таратухино, узнав о широкой огласке преступления, сообщил СК России в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:35
2023-12-01T17:11
происшествия
калужская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
козельск
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Похитители восьмилетней девочки в Калужской области оставили ее посреди улицы в деревне Таратухино, узнав о широкой огласке преступления, сообщил СК России в Telegram-канале."Девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в домовладение в деревне Касьяново. На следующий день ввиду широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что сыщики задержали жительницу Касьяново, ее бывшего супруга и их общего сына, а также ее нынешнего мужа. Их подозревают в похищении и вымогательстве.Следователи провели обыски в доме, где удерживали девочку, а также в деревне, где ее впоследствии оставили. Они изъяли одежду предполагаемых преступников, средства связи, автомобильные номера и другие предметы.Возбуждены уголовные дела о похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельском районе стало известно 29 ноября. Следователи, криминалисты, полиция и волонтеры начали поиски. Затем маме девочки пришло сообщение с требованием выкупа.Накануне вечером плачущего ребенка заметили на обочине дороги в Тульской области, ее доставили в больницу, врачи проблем со здоровьем не обнаружили.
https://ria.ru/20231107/poiski-1907864250.html
https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html
калужская область
россия
тульская область
козельск
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Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
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происшествия, калужская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, козельск
Происшествия, Калужская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Тульская область, Козельск
СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области

СК: похитители девочки из Калужской области оставили ее посреди улицы в деревне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Похитители восьмилетней девочки в Калужской области оставили ее посреди улицы в деревне Таратухино, узнав о широкой огласке преступления, сообщил СК России в Telegram-канале.
"Девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в домовладение в деревне Касьяново. На следующий день ввиду широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи", — рассказали в ведомстве.
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Уточняется, что сыщики задержали жительницу Касьяново, ее бывшего супруга и их общего сына, а также ее нынешнего мужа. Их подозревают в похищении и вымогательстве.
Следователи провели обыски в доме, где удерживали девочку, а также в деревне, где ее впоследствии оставили. Они изъяли одежду предполагаемых преступников, средства связи, автомобильные номера и другие предметы.
Возбуждены уголовные дела о похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.
Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельском районе стало известно 29 ноября. Следователи, криминалисты, полиция и волонтеры начали поиски. Затем маме девочки пришло сообщение с требованием выкупа.
Накануне вечером плачущего ребенка заметили на обочине дороги в Тульской области, ее доставили в больницу, врачи проблем со здоровьем не обнаружили.
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ПроисшествияКалужская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тульская областьКозельск
 
 
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