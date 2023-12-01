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Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 01.12.2023
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11:52 01.12.2023 (обновлено: 11:59 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913117780.html
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 01.12.2023
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве, сообщает СУСК России... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:52
2023-12-01T11:59
происшествия
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве, сообщает СУСК России по региону.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники уголовного розыска утром в пятницу задержали в деревне Касьяново Калужской области троих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении девочки.По данным СУСК, задержанным мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине 37 лет. "Они подозреваются в совершении преступлений… похищение и вымогательство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.СУСК уточняет, что следователи и криминалисты проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям.Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала Волк, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20231124/pokhischenie-1911700511.html
калуга
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происшествия, калуга, калужская область
Происшествия, Калуга, Калужская область
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой

СК попросит об аресте четырех подозреваемых в похищении девочки под Калугой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве, сообщает СУСК России по региону.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники уголовного розыска утром в пятницу задержали в деревне Касьяново Калужской области троих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении девочки.
По данным СУСК, задержанным мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине 37 лет. "Они подозреваются в совершении преступлений… похищение и вымогательство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что следователи и криминалисты проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям.
Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала Волк, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем.
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