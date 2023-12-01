https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913117780.html
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 01.12.2023
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве, сообщает СУСК России... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:52
2023-12-01T11:52
2023-12-01T11:59
происшествия
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве, сообщает СУСК России по региону.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники уголовного розыска утром в пятницу задержали в деревне Касьяново Калужской области троих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении девочки.По данным СУСК, задержанным мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине 37 лет. "Они подозреваются в совершении преступлений… похищение и вымогательство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.СУСК уточняет, что следователи и криминалисты проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям.Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала Волк, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20231124/pokhischenie-1911700511.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга, калужская область
Происшествия, Калуга, Калужская область
Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении девочки под Калугой
СК попросит об аресте четырех подозреваемых в похищении девочки под Калугой
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве, сообщает СУСК России по региону.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники уголовного розыска утром в пятницу задержали в деревне Касьяново Калужской области троих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении девочки.
По данным СУСК, задержанным мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине 37 лет. "Они подозреваются в совершении преступлений… похищение и вымогательство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что следователи и криминалисты проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям.
Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе
Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала Волк, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области
. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем.
В Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки