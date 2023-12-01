https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России - РИА Новости, 01.12.2023

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России

Декабрь в Центральной России прогнозируется на градус-полтора холоднее нормы, а по количеству снега - с 20-процентным превышением, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:55

2023-12-01T08:55

2023-12-01T08:55

общество

россия

западная сибирь

евгений тишковец

новый год

погода

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Декабрь в Центральной России прогнозируется на градус-полтора холоднее нормы, а по количеству снега - с 20-процентным превышением, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Календарная зима стартовала с хороших позиций – с нормальной декабрьской температуры и с двукратным превышением (нормы – ред.) высоты сугробов. Декабрь в Центральной России прогнозируется на градус-полтора холоднее нормы, а по количеству снега - с 20-процентным превышением над многолетним значением. Норма: ночь - минус 8,6, день - минус 3,5, осадки - 56 миллиметров", - рассказал Тишковец. Он отметил, что самая холодная аномалия ожидается на западе и северо-западе России, где отрицательное отклонение от нормы составит 2,5-3 градуса. "Январь будет на 2-3 градуса теплее нормы с 10-процентным превышением нормы по осадкам. Норма: ночь - минус 12,3, день минус - 6,5, осадки - 42 миллиметра", - рассказал синоптик. По его словам, февраль ожидается на 3-3,5 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 30% больше положенного. Норма: ночь - минус 11,1, день - минус 4,2, осадки – 36 миллиметров. "Если оценивать зиму в целом, то по температуре в норму впишется только северо-запад России. На остальной территории нашей страны среднесезонная температура будет на 1-3 градуса, на юге Урала и Западной Сибири - на 3-5 градусов, выше параметров метеостатистики. Небольшой переизбыток снега прогнозируется в средних широтах. То есть наступившая зима, в целом, будет относительно мягкой и снежной, за исключением холодного фальстарта", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20231201/snegopad-1913069314.html

https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, западная сибирь, евгений тишковец, новый год, погода