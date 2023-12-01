https://ria.ru/20231201/pogoda-1913068854.html

Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы

Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы - РИА Новости, 01.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы

Облачная погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:16

2023-12-01T08:16

2023-12-01T08:16

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Погода в пятницу в столице будет облачная, во второй половине дня снег. В Москве температура минус 2-4 градуса, в Подмосковье минус 2-7 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье)