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Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы - РИА Новости, 01.12.2023
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08:16 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/pogoda-1913068854.html
Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы
Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы - РИА Новости, 01.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы
Облачная погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:16
2023-12-01T08:16
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Погода в пятницу в столице будет облачная, во второй половине дня снег. В Москве температура минус 2-4 градуса, в Подмосковье минус 2-7 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы

Котилевская: облачная погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Погода в пятницу в столице будет облачная, во второй половине дня снег. В Москве температура минус 2-4 градуса, в Подмосковье минус 2-7 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.
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