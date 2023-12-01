Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32
Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля в пятницу возросло до 32
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
КАИР, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32, сообщило министерство здравоохранения Газы.
Ранее сообщалось о шести погибших.
"Число жертв массовых убийств израильской оккупации в течение трех часов после завершения перемирия выросло до 32, десятки получили ранения различной степени, большинство (погибших и раненых - ред.) - женщины и дети", - заявил минздрав Газы.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.