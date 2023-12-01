https://ria.ru/20231201/pogibshie-1913107217.html

Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32

Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32 - РИА Новости, 01.12.2023

Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32, сообщило... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:17

2023-12-01T11:17

2023-12-01T11:25

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

израиль

катар

хамас

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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32, сообщило министерство здравоохранения Газы.Ранее сообщалось о шести погибших."Число жертв массовых убийств израильской оккупации в течение трех часов после завершения перемирия выросло до 32, десятки получили ранения различной степени, большинство (погибших и раненых - ред.) - женщины и дети", - заявил минздрав Газы.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

сектор газа

израиль

катар

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, израиль, катар, хамас