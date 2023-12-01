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Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32 - РИА Новости, 01.12.2023
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11:17 01.12.2023 (обновлено: 11:25 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/pogibshie-1913107217.html
Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32
Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32 - РИА Новости, 01.12.2023
Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32, сообщило... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:17
2023-12-01T11:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
израиль
катар
хамас
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32, сообщило министерство здравоохранения Газы.Ранее сообщалось о шести погибших."Число жертв массовых убийств израильской оккупации в течение трех часов после завершения перемирия выросло до 32, десятки получили ранения различной степени, большинство (погибших и раненых - ред.) - женщины и дети", - заявил минздрав Газы.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, израиль, катар, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа, Израиль, Катар, ХАМАС
Минздрав Газы: число погибших при ударах ЦАХАЛ в пятницу возросло до 32

Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля в пятницу возросло до 32

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32, сообщило министерство здравоохранения Газы.
Ранее сообщалось о шести погибших.
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24 ноября, 12:28
"Число жертв массовых убийств израильской оккупации в течение трех часов после завершения перемирия выросло до 32, десятки получили ранения различной степени, большинство (погибших и раненых - ред.) - женщины и дети", - заявил минздрав Газы.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор ГазаИзраильКатарХАМАС
 
 
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