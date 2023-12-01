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Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2023
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Новости Подмосковья
 
13:29 01.12.2023 (обновлено: 13:51 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/podmoskove-1913154155.html
Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье
Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2023
Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье
В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей "Достижения современной медицины жителям Подмосковья", за два дня в нем... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:29
2023-12-01T13:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей "Достижения современной медицины жителям Подмосковья", за два дня в нем приняли участие более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Участники были не только из Подмосковья, но и из других российских субъектов, а также поучаствовали в съезде практикующие в 31 стране врачи. "&lt;…&gt; Мы поговорили о том, что важно для врачей - оснащенность поликлиники, рабочего места, умение работать с ЕМИАС. Обсудили вопросы, касающиеся новой классификации заболеваний МКБ-11, лечение остеоартрита, остеопороза, изменения и патологии нашего позвоночника, актуальные вопросы анемии, астении. Наши кардиологи и работники скорой помощи рассказали, что меняется в подходах к лечению острых коронарных патологий", - отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что одна из значимых секций - "Стоматология мира", где ведущие мировые врачи поделились своими практиками. Во второй день съезда участников ждали дискуссии, посвященные нарушению сна и мужскому здоровью, нерациональному применению антибиотиков в лечении. Кроме того, им представили программу профилактики стоматологических заболеваний, применяемую в Московской области, а также современные практики стоматологов из других стран.
https://ria.ru/20231201/deti-1913113317.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи

Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье

© Фото : Константин СеменецБолее 3 тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье
Более 3 тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Константин Семенец
Более 3 тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей "Достижения современной медицины жителям Подмосковья", за два дня в нем приняли участие более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Участники были не только из Подмосковья, но и из других российских субъектов, а также поучаствовали в съезде практикующие в 31 стране врачи.
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"<…> Мы поговорили о том, что важно для врачей - оснащенность поликлиники, рабочего места, умение работать с ЕМИАС. Обсудили вопросы, касающиеся новой классификации заболеваний МКБ-11, лечение остеоартрита, остеопороза, изменения и патологии нашего позвоночника, актуальные вопросы анемии, астении. Наши кардиологи и работники скорой помощи рассказали, что меняется в подходах к лечению острых коронарных патологий", - отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что одна из значимых секций - "Стоматология мира", где ведущие мировые врачи поделились своими практиками.
Во второй день съезда участников ждали дискуссии, посвященные нарушению сна и мужскому здоровью, нерациональному применению антибиотиков в лечении. Кроме того, им представили программу профилактики стоматологических заболеваний, применяемую в Московской области, а также современные практики стоматологов из других стран.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)врачи
 
 
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