https://ria.ru/20231201/podmoskove-1913154155.html

Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье

Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2023

Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье

В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей "Достижения современной медицины жителям Подмосковья", за два дня в нем... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:29

2023-12-01T13:29

2023-12-01T13:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

врачи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913151340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c34f2ca4f63b6c8c78551a8530233d.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей "Достижения современной медицины жителям Подмосковья", за два дня в нем приняли участие более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Участники были не только из Подмосковья, но и из других российских субъектов, а также поучаствовали в съезде практикующие в 31 стране врачи. "<…> Мы поговорили о том, что важно для врачей - оснащенность поликлиники, рабочего места, умение работать с ЕМИАС. Обсудили вопросы, касающиеся новой классификации заболеваний МКБ-11, лечение остеоартрита, остеопороза, изменения и патологии нашего позвоночника, актуальные вопросы анемии, астении. Наши кардиологи и работники скорой помощи рассказали, что меняется в подходах к лечению острых коронарных патологий", - отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что одна из значимых секций - "Стоматология мира", где ведущие мировые врачи поделились своими практиками. Во второй день съезда участников ждали дискуссии, посвященные нарушению сна и мужскому здоровью, нерациональному применению антибиотиков в лечении. Кроме того, им представили программу профилактики стоматологических заболеваний, применяемую в Московской области, а также современные практики стоматологов из других стран.

https://ria.ru/20231201/deti-1913113317.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи