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Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье
Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2023
Более трех тысяч человек поучаствовали в Съезде терапевтов в Подмосковье
В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей "Достижения современной медицины жителям Подмосковья", за два дня в нем... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:29
2023-12-01T13:29
2023-12-01T13:51
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей "Достижения современной медицины жителям Подмосковья", за два дня в нем приняли участие более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Участники были не только из Подмосковья, но и из других российских субъектов, а также поучаствовали в съезде практикующие в 31 стране врачи. "<…> Мы поговорили о том, что важно для врачей - оснащенность поликлиники, рабочего места, умение работать с ЕМИАС. Обсудили вопросы, касающиеся новой классификации заболеваний МКБ-11, лечение остеоартрита, остеопороза, изменения и патологии нашего позвоночника, актуальные вопросы анемии, астении. Наши кардиологи и работники скорой помощи рассказали, что меняется в подходах к лечению острых коронарных патологий", - отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что одна из значимых секций - "Стоматология мира", где ведущие мировые врачи поделились своими практиками. Во второй день съезда участников ждали дискуссии, посвященные нарушению сна и мужскому здоровью, нерациональному применению антибиотиков в лечении. Кроме того, им представили программу профилактики стоматологических заболеваний, применяемую в Московской области, а также современные практики стоматологов из других стран.
https://ria.ru/20231201/deti-1913113317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей "Достижения современной медицины жителям Подмосковья", за два дня в нем приняли участие более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Участники были не только из Подмосковья
, но и из других российских субъектов, а также поучаствовали в съезде практикующие в 31 стране врачи.
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"<…> Мы поговорили о том, что важно для врачей - оснащенность поликлиники, рабочего места, умение работать с ЕМИАС. Обсудили вопросы, касающиеся новой классификации заболеваний МКБ-11, лечение остеоартрита, остеопороза, изменения и патологии нашего позвоночника, актуальные вопросы анемии, астении. Наши кардиологи и работники скорой помощи рассказали, что меняется в подходах к лечению острых коронарных патологий", - отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что одна из значимых секций - "Стоматология мира", где ведущие мировые врачи поделились своими практиками.
Во второй день съезда участников ждали дискуссии, посвященные нарушению сна и мужскому здоровью, нерациональному применению антибиотиков в лечении. Кроме того, им представили программу профилактики стоматологических заболеваний, применяемую в Московской области, а также современные практики стоматологов из других стран.