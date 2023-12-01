https://ria.ru/20231201/podgotovka-1913144558.html

Шойгу рассказал, на что будет сделан упор в подготовке российских войск

Шойгу рассказал, на что будет сделан упор в подготовке российских войск - РИА Новости, 01.12.2023

Шойгу рассказал, на что будет сделан упор в подготовке российских войск

Основные усилия в боевой учёбе ВС РФ в 2024 году планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации, заявил в ходе селекторного... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:08

2023-12-01T13:08

2023-12-01T13:09

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a946d953098535d82d683ceb62a833db.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Основные усилия в боевой учёбе ВС РФ в 2024 году планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации, заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу. "Сегодня в Вооруженных силах начинается новый учебный год, которому предшествовала основательная предварительная работа, в том числе сборы и методические занятия. В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации", - сказал он.

https://ria.ru/20231126/ssha-1911891280.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф