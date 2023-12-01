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Шойгу рассказал, на что будет сделан упор в подготовке российских войск - РИА Новости, 01.12.2023
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13:08 01.12.2023 (обновлено: 13:09 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/podgotovka-1913144558.html
Шойгу рассказал, на что будет сделан упор в подготовке российских войск
Шойгу рассказал, на что будет сделан упор в подготовке российских войск - РИА Новости, 01.12.2023
Шойгу рассказал, на что будет сделан упор в подготовке российских войск
Основные усилия в боевой учёбе ВС РФ в 2024 году планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации, заявил в ходе селекторного... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:08
2023-12-01T13:09
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Основные усилия в боевой учёбе ВС РФ в 2024 году планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации, заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу. "Сегодня в Вооруженных силах начинается новый учебный год, которому предшествовала основательная предварительная работа, в том числе сборы и методические занятия. В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации", - сказал он.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу рассказал, на что будет сделан упор в подготовке российских войск

Шойгу: усилия в подготовке ВС России будут направлены на решение задач СВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Основные усилия в боевой учёбе ВС РФ в 2024 году планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации, заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу.
"Сегодня в Вооруженных силах начинается новый учебный год, которому предшествовала основательная предварительная работа, в том числе сборы и методические занятия. В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации", - сказал он.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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26 ноября, 06:46
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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