В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии
Focus: в Германии зафиксировано распространение микоплазменной пневмонии
Автомобиль скорой помощи в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. В Германии зафиксировано распространение микоплазменной пневмонии, заболевшие в основном дети, сообщает издание Focus со ссылкой на врачей больниц в ряде регионов.
По данным издания, сообщения о случаях заболевания микоплазменной пневмонии среди детей в возрасте от 5 до 16 лет поступают "из многих регионов" страны. "Мы действительно наблюдаем инфекции, вызванные микоплазмой, некоторые из них тяжелые", - цитирует Focus пульманолога детской клиники Альтона в Гамбурге.
Симптомами заболевания являются сильный кашель и сужение дыхательных путей, большинство детей и подростков проходят стационарное лечение в течение семи-десяти дней. Болезнь сопровождается редкими осложнениями в виде воспаления слизистых оболочек.
В то же время, на данный момент неизвестно о тяжелых течениях заболевания, которые потребовали бы искусственной вентиляции легких.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис сообщила, что вспышки микоплазменной пневмонии не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал.
В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.
Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.