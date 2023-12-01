https://ria.ru/20231201/pnevmoniya-1913260181.html

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии - РИА Новости, 01.12.2023

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии

В Германии зафиксировано распространение микоплазменной пневмонии, заболевшие в основном дети, сообщает издание Focus со ссылкой на врачей больниц в ряде... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:16

2023-12-01T19:16

2023-12-01T20:22

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. В Германии зафиксировано распространение микоплазменной пневмонии, заболевшие в основном дети, сообщает издание Focus со ссылкой на врачей больниц в ряде регионов.По данным издания, сообщения о случаях заболевания микоплазменной пневмонии среди детей в возрасте от 5 до 16 лет поступают "из многих регионов" страны. "Мы действительно наблюдаем инфекции, вызванные микоплазмой, некоторые из них тяжелые", - цитирует Focus пульманолога детской клиники Альтона в Гамбурге.Симптомами заболевания являются сильный кашель и сужение дыхательных путей, большинство детей и подростков проходят стационарное лечение в течение семи-десяти дней. Болезнь сопровождается редкими осложнениями в виде воспаления слизистых оболочек.В то же время, на данный момент неизвестно о тяжелых течениях заболевания, которые потребовали бы искусственной вентиляции легких.Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис сообщила, что вспышки микоплазменной пневмонии не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал.В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.

https://ria.ru/20231201/pnevmoniya-1913186944.html

https://ria.ru/20231128/kitay-1912301021.html

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