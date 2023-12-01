https://ria.ru/20231201/pnevmoniya-1913186944.html

ВОЗ прокомментировала вспышки пневмонии в Китае

ВОЗ прокомментировала вспышки пневмонии в Китае - РИА Новости, 01.12.2023

ВОЗ прокомментировала вспышки пневмонии в Китае

Вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны, на данный момент это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал, заявила на... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:45

2023-12-01T14:45

2023-12-01T14:57

воз

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg

ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны, на данный момент это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис."Мы следим за ситуацией. Микоплазменная пневмония - это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах. И, опять же, мы следим за ситуацией и предоставляем консультации по лечению и другим вопросам. В настоящее время мы не рассматриваем их как имеющие пандемический потенциал", - сказала она.Харрис добавила, что неясно, обладают ли те, кто заболевает, "иммунологической наивностью" из-за того, что они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий, потому что мир пережил период изоляции друг от друга.Ранее в пятницу генеральная дирекция здравоохранения Франции уведомила медучреждения о "необычном всплеске" заболеваемости микоплазменной пневмонией в стране на фоне сообщений о распространении пневмонии в КНР.В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.

https://ria.ru/20231128/pnevmoniya-1912431879.html

https://ria.ru/20231026/pandemiya-1905396236.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, китай, в мире