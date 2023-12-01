https://ria.ru/20231201/plan-1913158711.html

Нижегородская область выполнила план по строительству ФАПов на 2023 год

Нижегородская область выполнила план по строительству ФАПов на 2023 год - РИА Новости, 01.12.2023

Нижегородская область выполнила план по строительству ФАПов на 2023 год

План по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на 2023 год в Нижегородской области полностью выполнен, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:38

2023-12-01T13:38

2023-12-01T13:38

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. План по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на 2023 год в Нижегородской области полностью выполнен, сообщает пресс-служба правительства региона. "Всего с начала текущего года в регионе построен и введен в эксплуатацию 31 объект первичного медицинского звена - 29 ФАПов и два офиса врача общей практики. Для повышения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи населению объекты медицинской инфраструктуры созданы в 25 районах области", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что национальный проект "Здравоохранение", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, дал возможность для беспрецедентного обновления отрасли. "Ремонт медицинских учреждений, закупка транспорта и оборудования, создание и развитие профильных центров происходят на всей территории региона. Национальный проект позволяет обновлять как крупные учреждения, так и улучшать ситуацию в небольших населенных пунктах. Фельдшерско-акушерский пункт не только дает возможность оказать медицинскую помощь, но и меняет отношение людей к месту, где они живут. Очень важны условия труда для сохранения и привлечения медицинских кадров на село", - приводятся в сообщении слова Никитина. Как сообщили в региональном минздраве, в настоящее время 29 объектов здравоохранения в малых населенных пунктах - фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики, возведенные в 2023 году, - уже получили лицензию на оказание медицинских услуг. При наступлении благоприятных погодных условий будет проведено благоустройство прилегающей территории. В 2024 году планируется построить еще 19 фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики.

https://ria.ru/20231130/remont-1912880366.html

https://ria.ru/20231129/it-otrasl-1912696092.html

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нижегородская область, глеб никитин, россия