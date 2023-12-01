https://ria.ru/20231201/piraty-1913046830.html

Украинцы пожаловались на польских "пиратов"

Украинцы пожаловались на польских "пиратов" - РИА Новости, 01.12.2023

Украинцы пожаловались на польских "пиратов"

Украинские водители разгневаны акцией польских перевозчиков и фермеров, устроивших протест на границе, и называют их пиратами, пишет País. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:03

2023-12-01T01:03

2023-12-01T01:03

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские водители разгневаны акцией польских перевозчиков и фермеров, устроивших протест на границе, и называют их пиратами, пишет País."Эти люди (участники протеста. — Прим. ред.) — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы", — пожаловался украинский водитель Михаил Винар.По словам собеседника издания, ему пришлось простоять на границе семь дней, без доступа к душу и туалету.Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша