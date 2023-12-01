Украинцы пожаловались на польских "пиратов"
País: украинские водители назвали польских протестующих пиратами
© Фото очевидцаАкция протеста польских фермеров
© Фото очевидца
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские водители разгневаны акцией польских перевозчиков и фермеров, устроивших протест на границе, и называют их пиратами, пишет País.
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"Эти люди (участники протеста. — Прим. ред.) — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы", — пожаловался украинский водитель Михаил Винар.
По словам собеседника издания, ему пришлось простоять на границе семь дней, без доступа к душу и туалету.
Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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