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Украинцы пожаловались на польских "пиратов" - РИА Новости, 01.12.2023
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01:03 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/piraty-1913046830.html
Украинцы пожаловались на польских "пиратов"
Украинцы пожаловались на польских "пиратов" - РИА Новости, 01.12.2023
Украинцы пожаловались на польских "пиратов"
Украинские водители разгневаны акцией польских перевозчиков и фермеров, устроивших протест на границе, и называют их пиратами, пишет País. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:03
2023-12-01T01:03
в мире
украина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские водители разгневаны акцией польских перевозчиков и фермеров, устроивших протест на границе, и называют их пиратами, пишет País."Эти люди (участники протеста. — Прим. ред.) — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы", — пожаловался украинский водитель Михаил Винар.По словам собеседника издания, ему пришлось простоять на границе семь дней, без доступа к душу и туалету.Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Украинцы пожаловались на польских "пиратов"

País: украинские водители назвали польских протестующих пиратами

© Фото очевидцаАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров
© Фото очевидца
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские водители разгневаны акцией польских перевозчиков и фермеров, устроивших протест на границе, и называют их пиратами, пишет País.
«
"Эти люди (участники протеста. — Прим. ред.) — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы", — пожаловался украинский водитель Михаил Винар.
По словам собеседника издания, ему пришлось простоять на границе семь дней, без доступа к душу и туалету.
Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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