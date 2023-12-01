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Зеленский заявил, что Запад не давит на него по переговорам с Россией - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 01.12.2023 (обновлено: 13:46 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/peregovory-1913128444.html
Зеленский заявил, что Запад не давит на него по переговорам с Россией
Зеленский заявил, что Запад не давит на него по переговорам с Россией - РИА Новости, 01.12.2023
Зеленский заявил, что Запад не давит на него по переговорам с Россией
Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не чувствует давления. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:28
2023-12-01T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не чувствует давления. "Я пока этого не чувствую", - заявил Зеленский, когда в интервью была затронута тема давления от союзников Украины с целью переговоров о мирном соглашении с Россией из-за неудачного контрнаступления. При этом он добавил, что "некоторые голоса всегда слышны". Зеленский также прокомментировал палестино-израильскую эскалацию, признав, что опасается, что ситуация в секторе Газа может затмить конфликт на Украине, отвлечь внимание мировой общественности и ограничить поступающую Киеву западную военную помощь. "Мы уже можем видеть последствия смещения (внимания) международной общественности из-за трагедии на Ближнем Востоке... Только слепой этого не признает", - заявил он, добавив что его сограждане понимают, что им "также нужно бороться за внимание" к конфликту на Украине.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913073588.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Запад не давит на него по переговорам с Россией

Зеленский заявил, что слышит голоса о необходимости переговоров, но без давления

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не чувствует давления.
"Я пока этого не чувствую", - заявил Зеленский, когда в интервью была затронута тема давления от союзников Украины с целью переговоров о мирном соглашении с Россией из-за неудачного контрнаступления. При этом он добавил, что "некоторые голоса всегда слышны".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Ожидания и реальность. Украина разочарована решением Запада
Вчера, 08:00
Зеленский также прокомментировал палестино-израильскую эскалацию, признав, что опасается, что ситуация в секторе Газа может затмить конфликт на Украине, отвлечь внимание мировой общественности и ограничить поступающую Киеву западную военную помощь. "Мы уже можем видеть последствия смещения (внимания) международной общественности из-за трагедии на Ближнем Востоке... Только слепой этого не признает", - заявил он, добавив что его сограждане понимают, что им "также нужно бороться за внимание" к конфликту на Украине.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Associated Press в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Вчера, 09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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