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В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной

В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 01.12.2023

В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной

Переговоры между израильской и палестинской сторонами с целью возвращения к перемирию в секторе Газа продолжаются, заявило министерство иностранных дел Катара. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:58

2023-12-01T11:58

2023-12-01T12:07

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

катар

израиль

хамас

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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Переговоры между израильской и палестинской сторонами с целью возвращения к перемирию в секторе Газа продолжаются, заявило министерство иностранных дел Катара.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Минздрав Газы заявил, что жертвами израильских ударов по палестинскому анклаву в пятницу утром стали 32 человека."Министерство иностранных дел (Катара - ред.) подчеркивает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами с целью возвращения к перемирию продолжаются", - говорится в заявлении МИД Катара.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, катар, израиль, хамас