Рейтинг@Mail.ru
В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 01.12.2023 (обновлено: 12:07 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/peregovory-1913119426.html
В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной
В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 01.12.2023
В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной
Переговоры между израильской и палестинской сторонами с целью возвращения к перемирию в секторе Газа продолжаются, заявило министерство иностранных дел Катара. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:58
2023-12-01T12:07
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
катар
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_250:235:2914:1733_1920x0_80_0_0_3c61fffc552bcfe94c11df114d96c0c4.jpg
КАИР, 1 дек - РИА Новости. Переговоры между израильской и палестинской сторонами с целью возвращения к перемирию в секторе Газа продолжаются, заявило министерство иностранных дел Катара.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Минздрав Газы заявил, что жертвами израильских ударов по палестинскому анклаву в пятницу утром стали 32 человека."Министерство иностранных дел (Катара - ред.) подчеркивает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами с целью возвращения к перемирию продолжаются", - говорится в заявлении МИД Катара.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
катар
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1664aa6ceac7ca9d9dee9b57387f1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, катар, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Катар, Израиль, ХАМАС
В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной

В МИД Катара заявили о продолжении переговоров Израиля и Палестины по перемирию

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных зданий в секторе Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных зданий в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных зданий в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 дек - РИА Новости. Переговоры между израильской и палестинской сторонами с целью возвращения к перемирию в секторе Газа продолжаются, заявило министерство иностранных дел Катара.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Минздрав Газы заявил, что жертвами израильских ударов по палестинскому анклаву в пятницу утром стали 32 человека.
«
"Министерство иностранных дел (Катара - ред.) подчеркивает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами с целью возвращения к перемирию продолжаются", - говорится в заявлении МИД Катара.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреКатарИзраильХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала