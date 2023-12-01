В МИД Катара заявили о продолжении переговоров между Израилем и Палестиной
В МИД Катара заявили о продолжении переговоров Израиля и Палестины по перемирию
© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных зданий в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных зданий в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 1 дек - РИА Новости. Переговоры между израильской и палестинской сторонами с целью возвращения к перемирию в секторе Газа продолжаются, заявило министерство иностранных дел Катара.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Минздрав Газы заявил, что жертвами израильских ударов по палестинскому анклаву в пятницу утром стали 32 человека.
«
"Министерство иностранных дел (Катара - ред.) подчеркивает, что переговоры между палестинской и израильской сторонами с целью возвращения к перемирию продолжаются", - говорится в заявлении МИД Катара.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.