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Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре
Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре - РИА Новости, 01.12.2023
Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре
В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T02:15
2023-12-01T02:15
2023-12-01T02:15
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.“Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря”, — уточнила она.Эксперт напомнила, что c 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5 процента, что выше уровня инфляции в 2023 году. При этом с учетом новогодних праздников проиндексированную пенсию получат уже перед Новым годом.
https://ria.ru/20231130/pensiya-1912791966.html
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия
Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре
Экономист Иванова-Швец: пенсия за январь может прийти в декабре