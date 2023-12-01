https://ria.ru/20231201/pensiya-1913042694.html

Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре

Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре - РИА Новости, 01.12.2023

Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре

В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T02:15

2023-12-01T02:15

2023-12-01T02:15

общество

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.“Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря”, — уточнила она.Эксперт напомнила, что c 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5 процента, что выше уровня инфляции в 2023 году. При этом с учетом новогодних праздников проиндексированную пенсию получат уже перед Новым годом.

https://ria.ru/20231130/pensiya-1912791966.html

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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия