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Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре - РИА Новости, 01.12.2023
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02:15 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/pensiya-1913042694.html
Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре
Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре - РИА Новости, 01.12.2023
Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре
В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T02:15
2023-12-01T02:15
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.“Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря”, — уточнила она.Эксперт напомнила, что c 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5 процента, что выше уровня инфляции в 2023 году. При этом с учетом новогодних праздников проиндексированную пенсию получат уже перед Новым годом.
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия
Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре

Экономист Иванова-Швец: пенсия за январь может прийти в декабре

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПенсионный фонд
Пенсионный фонд - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пенсионный фонд. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В декабре пенсионеры получат сразу две выплаты, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
“Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря”, — уточнила она.
Эксперт напомнила, что c 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5 процента, что выше уровня инфляции в 2023 году. При этом с учетом новогодних праздников проиндексированную пенсию получат уже перед Новым годом.
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ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсия
 
 
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