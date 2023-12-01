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Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ

Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ

Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных из 30 человек, автобус с ними выехал из израильской тюрьмы Офер, передает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T02:21

2023-12-01T02:21

2023-12-01T02:31

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных из 30 человек, автобус с ними выехал из израильской тюрьмы Офер, передает телеканал Al Jazeera."Автобус с освобожденными палестинскими пленниками покинул тюрьму Офер в сопровождении группы Красного Креста", - сообщил корреспондент телеканала.По данным ТВ, автобус с освобожденными направляется в город Бейтуния в Палестинской автономии.В опубликованном в четверг в Telegram-канале ХАМАС списке освобождаемых значились восемь женщин и двадцать два подростка.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

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палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, красный крест