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Байден задействовал "секретное оружие" для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
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06:45 01.12.2023 (обновлено: 11:44 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/oruzhie-1913061550.html
Байден задействовал "секретное оружие" для Украины, пишут СМИ
Байден задействовал "секретное оружие" для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
Байден задействовал "секретное оружие" для Украины, пишут СМИ
Президент США Джо Байден может использовать бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев выделить помощь Украине, написали... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:45
2023-12-01T11:44
в мире
украина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден может использовать бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев выделить помощь Украине, написали обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.&quot;Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс&quot;, — говорится в статье.По словам журналистов, экс-премьер Британии прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы обеспечить поддержку Украины со стороны скептически настроенных законодателей-республиканцев. Трасс должна помочь перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах "от изоляционизма к активной международной роли", добавили журналисты."Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика", — отметили обозреватели.Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Трасс возглавила правительство Великобритании осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в стране.
https://ria.ru/20231201/obeschanie-1913052180.html
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в мире, украина, сша, джо байден, лиз трасс, великобритания
В мире, Украина, США, Джо Байден, Лиз Трасс, Великобритания
Байден задействовал "секретное оружие" для Украины, пишут СМИ

Politico: Лиз Трасс прилетела в США, чтобы убедить республиканцев помочь Украине

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство артиллерийских снарядов в США
Производство артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Производство артиллерийских снарядов в США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден может использовать бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев выделить помощь Украине, написали обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.
«

"Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс", — говорится в статье.

По словам журналистов, экс-премьер Британии прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы обеспечить поддержку Украины со стороны скептически настроенных законодателей-республиканцев. Трасс должна помочь перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах "от изоляционизма к активной международной роли", добавили журналисты.
"Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика", — отметили обозреватели.
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Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Трасс возглавила правительство Великобритании осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в стране.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденЛиз ТрассВеликобритания
 
 
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