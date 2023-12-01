https://ria.ru/20231201/oruzhie-1913061550.html

Байден задействовал "секретное оружие" для Украины, пишут СМИ

Байден задействовал "секретное оружие" для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

Байден задействовал "секретное оружие" для Украины, пишут СМИ

Президент США Джо Байден может использовать бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев выделить помощь Украине, написали... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:45

2023-12-01T06:45

2023-12-01T11:44

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден может использовать бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев выделить помощь Украине, написали обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер."Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс", — говорится в статье.По словам журналистов, экс-премьер Британии прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы обеспечить поддержку Украины со стороны скептически настроенных законодателей-республиканцев. Трасс должна помочь перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах "от изоляционизма к активной международной роли", добавили журналисты."Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика", — отметили обозреватели.Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Трасс возглавила правительство Великобритании осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в стране.

https://ria.ru/20231201/obeschanie-1913052180.html

https://ria.ru/20231201/oruzhie-1913058314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, джо байден, лиз трасс, великобритания