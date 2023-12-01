ВСУ более 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 75 снарядов по 6 районам Белгородской области
Фрагмент снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, также были сбиты два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 30 ноября. По шести приграничным муниципалитетам украинские военные выпусти 75 снарядов, включая два взрывных устройства с дронов. Кроме того, была атака на село с помощью дрона-камикадзе. По словам главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка – 4 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка средствами радиоэлектронной борьбы посажены два БПЛА противника. В селе Солнцевка атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе шесть прилетов было по селу Богун-Городок. В Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый.
В Грайворонском округе, по данным губернатора, по окраине сел Сподарюшино, Дроновка, Новостроевка-Вторая выпущено в сумме 22 минометных снаряда. В Краснояружском районе 8 раз из артиллерии обстреляли окраину села Староселье, добавил губернатор.
"В Шебекинском городском округе в селе Терезовка с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. По хутору Мухин выпущено 4 минометных снаряда, по хутору Панков – 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6, по селу Муром – 2 снаряда, по селу Середа – один минометный снаряд. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.