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ВСУ более 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/obstrel-1913095392.html
ВСУ более 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ более 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 01.12.2023
ВСУ более 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, также были сбиты два украинских беспилотника,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:48
2023-12-01T10:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, также были сбиты два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 30 ноября. По шести приграничным муниципалитетам украинские военные выпусти 75 снарядов, включая два взрывных устройства с дронов. Кроме того, была атака на село с помощью дрона-камикадзе. По словам главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка – 4 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка средствами радиоэлектронной борьбы посажены два БПЛА противника. В селе Солнцевка атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе шесть прилетов было по селу Богун-Городок. В Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе, по данным губернатора, по окраине сел Сподарюшино, Дроновка, Новостроевка-Вторая выпущено в сумме 22 минометных снаряда. В Краснояружском районе 8 раз из артиллерии обстреляли окраину села Староселье, добавил губернатор. "В Шебекинском городском округе в селе Терезовка с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. По хутору Мухин выпущено 4 минометных снаряда, по хутору Панков – 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6, по селу Муром – 2 снаряда, по селу Середа – один минометный снаряд. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231129/vsu-1912559411.html
https://ria.ru/20231128/dron-1912425402.html
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белгородская область, муром, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
ВСУ более 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 75 снарядов по 6 районам Белгородской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, также были сбиты два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 30 ноября. По шести приграничным муниципалитетам украинские военные выпусти 75 снарядов, включая два взрывных устройства с дронов. Кроме того, была атака на село с помощью дрона-камикадзе. По словам главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет.
Воронка - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА
29 ноября, 10:34
Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка – 4 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка средствами радиоэлектронной борьбы посажены два БПЛА противника. В селе Солнцевка атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе шесть прилетов было по селу Богун-Городок. В Волоконовском районе 4 раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый.
В Грайворонском округе, по данным губернатора, по окраине сел Сподарюшино, Дроновка, Новостроевка-Вторая выпущено в сумме 22 минометных снаряда. В Краснояружском районе 8 раз из артиллерии обстреляли окраину села Староселье, добавил губернатор.
"В Шебекинском городском округе в селе Терезовка с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. По хутору Мухин выпущено 4 минометных снаряда, по хутору Панков – 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6, по селу Муром – 2 снаряда, по селу Середа – один минометный снаряд. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи
28 ноября, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМуромВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествия
 
 
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