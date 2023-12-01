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Глава МИД Швейцарии не встречался с Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 01.12.2023
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16:40 01.12.2023 (обновлено: 16:41 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/obse-1913225604.html
Глава МИД Швейцарии не встречался с Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье
Глава МИД Швейцарии не встречался с Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 01.12.2023
Глава МИД Швейцарии не встречался с Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье
Глава МИД Швейцарии Иняцио Кассис не встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье, заявила РИА Новости представитель МИД Швейцарии... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:40
2023-12-01T16:41
в мире
швейцария
россия
обсе
сергей лавров
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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иняцио Кассис не встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье, заявила РИА Новости представитель МИД Швейцарии Злиза Раджи. Лавров принимал участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме. "Никаких встреч между федеральным советником (министром – ред.) Кассисом и российским министром Лавровым на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Скопье не проводилось", - сказала она. Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван. По его утверждению, главы МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти утверждения, заявила, что "попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены". Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231201/obse-1913136196.html
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
https://ria.ru/20231127/shveytsariya-1912245916.html
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в мире, швейцария, россия, обсе, сергей лавров
В мире, Швейцария, Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров
Глава МИД Швейцарии не встречался с Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье

Глава МИД Швейцарии Кассис не встретился с Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иняцио Кассис не встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите ОБСЕ в Скопье, заявила РИА Новости представитель МИД Швейцарии Злиза Раджи.
Лавров принимал участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора
Вчера, 12:50
"Никаких встреч между федеральным советником (министром – ред.) Кассисом и российским министром Лавровым на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Скопье не проводилось", - сказала она.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван. По его утверждению, главы МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти утверждения, заявила, что "попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены".
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Лавров отправляется на Запад, зато прибалты передумали
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Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Власти Швейцарии больше заинтересованы в русофобии, заявил Гатилов
27 ноября, 22:25
 
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