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Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ
Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что шансы... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:08
2023-12-01T13:08
2023-12-01T13:19
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что шансы увеличились, но не на сохранение.Ранее на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Северной Македонии российский министр отмечал, что западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" ОБСЕ."Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ… Сегодня вот это ощущение укрепляется, самое главное ощущение - безразличие. Организация себя уже превратила в нечто, что вот у меня, например, вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ после заседания в Скопье.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обсе, в мире, россия, сергей лавров
ОБСЕ, В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ
Лавров: шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ