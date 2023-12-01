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Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2023
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13:08 01.12.2023 (обновлено: 13:19 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/obse-1913144338.html
Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ
Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что шансы... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:08
2023-12-01T13:19
обсе
в мире
россия
сергей лавров
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что шансы увеличились, но не на сохранение.Ранее на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Северной Македонии российский министр отмечал, что западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" ОБСЕ."Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ… Сегодня вот это ощущение укрепляется, самое главное ощущение - безразличие. Организация себя уже превратила в нечто, что вот у меня, например, вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ после заседания в Скопье.
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обсе, в мире, россия, сергей лавров
ОБСЕ, В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ

Лавров: шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию
Читать ria.ru в
СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что шансы увеличились, но не на сохранение.
Ранее на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Северной Македонии российский министр отмечал, что западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" ОБСЕ.
"Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ… Сегодня вот это ощущение укрепляется, самое главное ощущение - безразличие. Организация себя уже превратила в нечто, что вот у меня, например, вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ после заседания в Скопье.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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