https://ria.ru/20231201/obse-1913144338.html

Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ

Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2023

Лавров ответил на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что шансы... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:08

2023-12-01T13:08

2023-12-01T13:19

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сергей лавров

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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что шансы увеличились, но не на сохранение.Ранее на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Северной Македонии российский министр отмечал, что западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" ОБСЕ."Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ… Сегодня вот это ощущение укрепляется, самое главное ощущение - безразличие. Организация себя уже превратила в нечто, что вот у меня, например, вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить ОБСЕ после заседания в Скопье.

https://ria.ru/20231201/obse-1913136196.html

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Кирилл Волков

обсе, в мире, россия, сергей лавров