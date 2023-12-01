https://ria.ru/20231201/obeschanie-1913052180.html

"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине

"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине - РИА Новости, 01.12.2023

"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине

Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года, пишет... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T02:50

2023-12-01T02:50

2023-12-01T03:12

специальная военная операция на украине

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

техас

митч макконнелл

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года, пишет американский журнал American Conservative."Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе (США. — Прим. ред.), то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы", — сообщает издание.Журнал отметил, что республиканцы готовы "разорвать на клочки" новый законопроект о совмещенном финансировании Украины и Израиля, который предлагает лидер демократов в Сенате Митч Макконнелл.Конгрессмен Майк Ли заявил AC, что администрация Байдена игнорирует нужды национальной безопасности США, заставляя Сенат "выписывать солидный чек Украине". С ним согласился сенатор Рик Скотт, который назвал политику Белого дома "беззаконием". Представитель Техаса в нижней палате конгресса Чип Рой отметил в интервью изданию, что запретил бы упоминать в конгрессе название восточноевропейской страны до тех пор, пока Вашингтон не займется защитой границ от мигрантов."Будь я спикером палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит ни доллара. <...>. Вы не продвинетесь ни с какими другими законами до тех пор, пока не защитите границу Соединенных Штатов, и это в особенности касается Украины", — пригрозил Рой.Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

https://ria.ru/20231130/amerika-1913016386.html

https://ria.ru/20231130/postavki-1913039776.html

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в мире, украина, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, техас, митч макконнелл