"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине
AC: конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года, пишет американский журнал American Conservative.
"Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе (США. — Прим. ред.), то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы", — сообщает издание.
Журнал отметил, что республиканцы готовы "разорвать на клочки" новый законопроект о совмещенном финансировании Украины и Израиля, который предлагает лидер демократов в Сенате Митч Макконнелл.
Конгрессмен Майк Ли заявил AC, что администрация Байдена игнорирует нужды национальной безопасности США, заставляя Сенат "выписывать солидный чек Украине". С ним согласился сенатор Рик Скотт, который назвал политику Белого дома "беззаконием".
Представитель Техаса в нижней палате конгресса Чип Рой отметил в интервью изданию, что запретил бы упоминать в конгрессе название восточноевропейской страны до тех пор, пока Вашингтон не займется защитой границ от мигрантов.
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"Будь я спикером палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит ни доллара. <...>. Вы не продвинетесь ни с какими другими законами до тех пор, пока не защитите границу Соединенных Штатов, и это в особенности касается Украины", — пригрозил Рой.
Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.