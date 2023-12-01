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"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:50 01.12.2023 (обновлено: 03:12 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/obeschanie-1913052180.html
"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине
"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине - РИА Новости, 01.12.2023
"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине
Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года, пишет... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T02:50
2023-12-01T03:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
техас
митч макконнелл
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года, пишет американский журнал American Conservative."Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе (США. — Прим. ред.), то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы", — сообщает издание.Журнал отметил, что республиканцы готовы "разорвать на клочки" новый законопроект о совмещенном финансировании Украины и Израиля, который предлагает лидер демократов в Сенате Митч Макконнелл.Конгрессмен Майк Ли заявил AC, что администрация Байдена игнорирует нужды национальной безопасности США, заставляя Сенат "выписывать солидный чек Украине". С ним согласился сенатор Рик Скотт, который назвал политику Белого дома "беззаконием". Представитель Техаса в нижней палате конгресса Чип Рой отметил в интервью изданию, что запретил бы упоминать в конгрессе название восточноевропейской страны до тех пор, пока Вашингтон не займется защитой границ от мигрантов.&quot;Будь я спикером палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит ни доллара. &lt;...&gt;. Вы не продвинетесь ни с какими другими законами до тех пор, пока не защитите границу Соединенных Штатов, и это в особенности касается Украины&quot;, — пригрозил Рой.Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
https://ria.ru/20231130/amerika-1913016386.html
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в мире, украина, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, техас, митч макконнелл
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Техас, Митч Макконнелл
"Разорвут на клочки". Власти США дали жестокое обещание по Украине

AC: конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года, пишет американский журнал American Conservative.
"Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе (США. — Прим. ред.), то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы", — сообщает издание.
Журнал отметил, что республиканцы готовы "разорвать на клочки" новый законопроект о совмещенном финансировании Украины и Израиля, который предлагает лидер демократов в Сенате Митч Макконнелл.
Конгрессмен Майк Ли заявил AC, что администрация Байдена игнорирует нужды национальной безопасности США, заставляя Сенат "выписывать солидный чек Украине". С ним согласился сенатор Рик Скотт, который назвал политику Белого дома "беззаконием".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Конгрессвумен отвергла план спикера палаты представителей о помощи Киеву
Вчера, 20:16
Представитель Техаса в нижней палате конгресса Чип Рой отметил в интервью изданию, что запретил бы упоминать в конгрессе название восточноевропейской страны до тех пор, пока Вашингтон не займется защитой границ от мигрантов.
«

"Будь я спикером палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит ни доллара. <...>. Вы не продвинетесь ни с какими другими законами до тех пор, пока не защитите границу Соединенных Штатов, и это в особенности касается Украины", — пригрозил Рой.

Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТехасМитч Макконнелл
 
 
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