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Неонатальный скрининг прошли 98 процентов новорожденных, заявила Голикова - РИА Новости, 01.12.2023
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11:37 01.12.2023 (обновлено: 11:50 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/novorozhdennye-1913114742.html
Неонатальный скрининг прошли 98 процентов новорожденных, заявила Голикова
Неонатальный скрининг прошли 98 процентов новорожденных, заявила Голикова - РИА Новости, 01.12.2023
Неонатальный скрининг прошли 98 процентов новорожденных, заявила Голикова
Уже 98% новорожденных российских детей сегодня прошли расширенное обследование на выявление наследственных заболеваний - это более одного миллиона, сообщила... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:37
2023-12-01T11:50
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уже 98% новорожденных российских детей сегодня прошли расширенное обследование на выявление наследственных заболеваний - это более одного миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 1 января 2023 года начато проведение расширенного неонатального скрининга на все наследственные заболевания. Уже сегодня 98% всех новорожденных, то есть свыше миллиона человек, прошли обследование. А это позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и оказать помощь", - сказала Голикова во время открытия конгресса "Национальное здравоохранение". Она отметила важность увеличения охвата пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением с 34% в 2018 году до 67% в 2022 году. Этот показатель влияет и на выявляемость, и на продолжительность жизни, и на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, было создано более 510 амбулаторных центров для пациентов с онкозаболеваниями и 18 современных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических, лучевых методов исследований "Подняли диагностику онкологических заболеваний на новый уровень. Это позволило в 2022 году по его итогам по сравнению с 2018 годом на 2,9 пункта увеличить долю больных, выявленных на первой и второй стадии. Повысить пятилетнюю выживаемость пациентов за этот же период на 3,8 пункта до 58,2% и снизить одногодичную летальность за этот же период на 3,4 пункта до 19,1%", - добавила Голикова. Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения РФ и фонд Росконгресс, партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
https://ria.ru/20231129/novorozhdennyy-1912553785.html
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общество, москва, татьяна голикова, россия
Общество, Москва, Татьяна Голикова, Россия
Неонатальный скрининг прошли 98 процентов новорожденных, заявила Голикова

Голикова: 98% новорожденных уже прошли обследование на наследственные болезни

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уже 98% новорожденных российских детей сегодня прошли расширенное обследование на выявление наследственных заболеваний - это более одного миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"С 1 января 2023 года начато проведение расширенного неонатального скрининга на все наследственные заболевания. Уже сегодня 98% всех новорожденных, то есть свыше миллиона человек, прошли обследование. А это позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и оказать помощь", - сказала Голикова во время открытия конгресса "Национальное здравоохранение".
Она отметила важность увеличения охвата пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением с 34% в 2018 году до 67% в 2022 году. Этот показатель влияет и на выявляемость, и на продолжительность жизни, и на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, было создано более 510 амбулаторных центров для пациентов с онкозаболеваниями и 18 современных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических, лучевых методов исследований
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"Подняли диагностику онкологических заболеваний на новый уровень. Это позволило в 2022 году по его итогам по сравнению с 2018 годом на 2,9 пункта увеличить долю больных, выявленных на первой и второй стадии. Повысить пятилетнюю выживаемость пациентов за этот же период на 3,8 пункта до 58,2% и снизить одногодичную летальность за этот же период на 3,4 пункта до 19,1%", - добавила Голикова.
Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения РФ и фонд Росконгресс, партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
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