https://ria.ru/20231201/novorozhdennye-1913114742.html

Неонатальный скрининг прошли 98 процентов новорожденных, заявила Голикова

Неонатальный скрининг прошли 98 процентов новорожденных, заявила Голикова - РИА Новости, 01.12.2023

Неонатальный скрининг прошли 98 процентов новорожденных, заявила Голикова

Уже 98% новорожденных российских детей сегодня прошли расширенное обследование на выявление наследственных заболеваний - это более одного миллиона, сообщила... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:37

2023-12-01T11:37

2023-12-01T11:50

общество

москва

татьяна голикова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722054_343:391:3072:1926_1920x0_80_0_0_5bbc1de3a044f1a4ab06afbd999dbabd.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уже 98% новорожденных российских детей сегодня прошли расширенное обследование на выявление наследственных заболеваний - это более одного миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 1 января 2023 года начато проведение расширенного неонатального скрининга на все наследственные заболевания. Уже сегодня 98% всех новорожденных, то есть свыше миллиона человек, прошли обследование. А это позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и оказать помощь", - сказала Голикова во время открытия конгресса "Национальное здравоохранение". Она отметила важность увеличения охвата пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением с 34% в 2018 году до 67% в 2022 году. Этот показатель влияет и на выявляемость, и на продолжительность жизни, и на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, было создано более 510 амбулаторных центров для пациентов с онкозаболеваниями и 18 современных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических, лучевых методов исследований "Подняли диагностику онкологических заболеваний на новый уровень. Это позволило в 2022 году по его итогам по сравнению с 2018 годом на 2,9 пункта увеличить долю больных, выявленных на первой и второй стадии. Повысить пятилетнюю выживаемость пациентов за этот же период на 3,8 пункта до 58,2% и снизить одногодичную летальность за этот же период на 3,4 пункта до 19,1%", - добавила Голикова. Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения РФ и фонд Росконгресс, партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

https://ria.ru/20231129/novorozhdennyy-1912553785.html

https://ria.ru/20231129/nauka-1912385606.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, татьяна голикова, россия