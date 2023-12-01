https://ria.ru/20231201/nepogoda-1913282333.html

Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 01.12.2023

Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

Городские службы Москвы непрерывно отслеживают состояние улиц и дорог и ведут регламентные работы в соответствии с погодой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T23:01

2023-12-01T23:01

2023-12-01T23:01

москва

городское хозяйство москвы

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e62d023cb0a26c8d8b91130a252fb9e.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно отслеживают состояние улиц и дорог и ведут регламентные работы в соответствии с погодой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 21.00 провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", – говорится в сообщении. Уточняется, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Добавляется, что в уборке города от снега задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников.

https://ria.ru/20231201/byudzhet-1913255340.html

https://ria.ru/20231201/muzey-1913177908.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве