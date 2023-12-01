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Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 01.12.2023
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23:01 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/nepogoda-1913282333.html
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 01.12.2023
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно отслеживают состояние улиц и дорог и ведут регламентные работы в соответствии с погодой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:01
2023-12-01T23:01
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно отслеживают состояние улиц и дорог и ведут регламентные работы в соответствии с погодой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 21.00 провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", – говорится в сообщении. Уточняется, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Добавляется, что в уборке города от снега задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников.
https://ria.ru/20231201/byudzhet-1913255340.html
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москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве
Москва, Городское хозяйство Москвы, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно отслеживают состояние улиц и дорог и ведут регламентные работы в соответствии с погодой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 21.00 провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
Добавляется, что в уборке города от снега задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников.
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