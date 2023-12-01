https://ria.ru/20231201/nepogoda-1913282333.html
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 01.12.2023
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно отслеживают состояние улиц и дорог и ведут регламентные работы в соответствии с погодой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:01
2023-12-01T23:01
2023-12-01T23:01
москва
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e62d023cb0a26c8d8b91130a252fb9e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно отслеживают состояние улиц и дорог и ведут регламентные работы в соответствии с погодой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 21.00 провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", – говорится в сообщении. Уточняется, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Добавляется, что в уборке города от снега задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников.
https://ria.ru/20231201/byudzhet-1913255340.html
https://ria.ru/20231201/muzey-1913177908.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8a2fb38a58b92992e01fbfa9857c53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве
Москва, Городское хозяйство Москвы, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды