https://ria.ru/20231201/mvd-1913239154.html
Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке
Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке - РИА Новости, 01.12.2023
Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке
Полиция в ходе "профилактического мероприятия" на складе Wildberries в Тульской области проверила около ста человек с целью установления законности их... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:36
2023-12-01T17:36
2023-12-01T17:40
происшествия
тульская область
алексин
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Полиция в ходе "профилактического мероприятия" на складе Wildberries в Тульской области проверила около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории РФ, а также выявления уклоняющихся от военной службы, сообщает УМВД по региону в Telegram. Утром в пятницу в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников склада компании в Алексине Тульской области. В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам, добавили в компании. УМВД по Тульской области официально сообщило, что полицейские совместно с представителями военного комиссариата региона провели "профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы". "В ходе проведения профилактического мероприятия проверено около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории Российской Федерации, а также выявления нарушений норм действующего законодательства", - говорится в сообщении. Об итогах проверки не сообщается. В УМВД подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия в области проводятся регулярно.
https://ria.ru/20231130/vozvrat-1913021625.html
тульская область
алексин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3839e3b3757ae8b465f42346220e1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, алексин, wildberries
Происшествия, Тульская область, Алексин, Wildberries
Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке
МВД: полиция Тульской области проверила около ста человек на складе Wildberries