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Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке - РИА Новости, 01.12.2023
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17:36 01.12.2023 (обновлено: 17:40 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/mvd-1913239154.html
Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке
Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке - РИА Новости, 01.12.2023
Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке
Полиция в ходе "профилактического мероприятия" на складе Wildberries в Тульской области проверила около ста человек с целью установления законности их... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:36
2023-12-01T17:40
происшествия
тульская область
алексин
wildberries
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Полиция в ходе "профилактического мероприятия" на складе Wildberries в Тульской области проверила около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории РФ, а также выявления уклоняющихся от военной службы, сообщает УМВД по региону в Telegram. Утром в пятницу в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников склада компании в Алексине Тульской области. В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам, добавили в компании. УМВД по Тульской области официально сообщило, что полицейские совместно с представителями военного комиссариата региона провели "профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы". "В ходе проведения профилактического мероприятия проверено около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории Российской Федерации, а также выявления нарушений норм действующего законодательства", - говорится в сообщении. Об итогах проверки не сообщается. В УМВД подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия в области проводятся регулярно.
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происшествия, тульская область, алексин, wildberries
Происшествия, Тульская область, Алексин, Wildberries
Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке

МВД: полиция Тульской области проверила около ста человек на складе Wildberries

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкWildberries
Wildberries - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Wildberries. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Полиция в ходе "профилактического мероприятия" на складе Wildberries в Тульской области проверила около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории РФ, а также выявления уклоняющихся от военной службы, сообщает УМВД по региону в Telegram.
Утром в пятницу в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников склада компании в Алексине Тульской области. В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам, добавили в компании.
УМВД по Тульской области официально сообщило, что полицейские совместно с представителями военного комиссариата региона провели "профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы".
«
"В ходе проведения профилактического мероприятия проверено около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории Российской Федерации, а также выявления нарушений норм действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Об итогах проверки не сообщается.
В УМВД подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия в области проводятся регулярно.
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ПроисшествияТульская областьАлексинWildberries
 
 
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