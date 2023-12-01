https://ria.ru/20231201/mvd-1913239154.html

Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке

Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке - РИА Новости, 01.12.2023

Около ста сотрудников Wildberries в Тульской области подверглись проверке

Полиция в ходе "профилактического мероприятия" на складе Wildberries в Тульской области проверила около ста человек с целью установления законности их... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:36

2023-12-01T17:36

2023-12-01T17:40

происшествия

тульская область

алексин

wildberries

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Полиция в ходе "профилактического мероприятия" на складе Wildberries в Тульской области проверила около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории РФ, а также выявления уклоняющихся от военной службы, сообщает УМВД по региону в Telegram. Утром в пятницу в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников склада компании в Алексине Тульской области. В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам, добавили в компании. УМВД по Тульской области официально сообщило, что полицейские совместно с представителями военного комиссариата региона провели "профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы". "В ходе проведения профилактического мероприятия проверено около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории Российской Федерации, а также выявления нарушений норм действующего законодательства", - говорится в сообщении. Об итогах проверки не сообщается. В УМВД подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия в области проводятся регулярно.

https://ria.ru/20231130/vozvrat-1913021625.html

тульская область

алексин

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происшествия, тульская область, алексин, wildberries