https://ria.ru/20231201/mvd-1913148660.html

В Екатеринбурге задержали стрелявшего в студента в трамвае

В Екатеринбурге задержали стрелявшего в студента в трамвае - РИА Новости, 01.12.2023

В Екатеринбурге задержали стрелявшего в студента в трамвае

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство студента УрФУ в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:19

2023-12-01T13:19

2023-12-01T13:19

происшествия

екатеринбург

россия

валерий горелых

уральский федеральный университет

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство студента УрФУ в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Вечером в четверг в салоне трамвая между студентом Уральского федерального университета и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил из пистолета в лицо оппонента. "Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Екатеринбургу совместно с коллегами из областного полицейского главка по горячим следам вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 2001 года рождения. Он и ранее "голубем мира" не был, имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком", - сообщил Горелых. По его словам, в последний раз из мест лишения свободы подозреваемый освободился летом текущего года и находился под административным надзором. Как уточнил представитель полиции, мужчина произвел выстрел из пневматического пистолета, после чего сдал его в ломбард.

https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913106990.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, уральский федеральный университет, министерство внутренних дел рф (мвд россии)