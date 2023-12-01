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В Екатеринбурге задержали стрелявшего в студента в трамвае - РИА Новости, 01.12.2023
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13:19 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/mvd-1913148660.html
В Екатеринбурге задержали стрелявшего в студента в трамвае
В Екатеринбурге задержали стрелявшего в студента в трамвае - РИА Новости, 01.12.2023
В Екатеринбурге задержали стрелявшего в студента в трамвае
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство студента УрФУ в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:19
2023-12-01T13:19
происшествия
екатеринбург
россия
валерий горелых
уральский федеральный университет
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство студента УрФУ в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Вечером в четверг в салоне трамвая между студентом Уральского федерального университета и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил из пистолета в лицо оппонента. "Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Екатеринбургу совместно с коллегами из областного полицейского главка по горячим следам вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 2001 года рождения. Он и ранее "голубем мира" не был, имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком", - сообщил Горелых. По его словам, в последний раз из мест лишения свободы подозреваемый освободился летом текущего года и находился под административным надзором. Как уточнил представитель полиции, мужчина произвел выстрел из пневматического пистолета, после чего сдал его в ломбард.
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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, уральский федеральный университет, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Уральский федеральный университет, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге задержали стрелявшего в студента в трамвае

МВД: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в покушении на убийство студента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство студента УрФУ в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Вечером в четверг в салоне трамвая между студентом Уральского федерального университета и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил из пистолета в лицо оппонента.
«
"Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Екатеринбургу совместно с коллегами из областного полицейского главка по горячим следам вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 2001 года рождения. Он и ранее "голубем мира" не был, имеет ряд судимостей. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним ребенком", - сообщил Горелых.
По его словам, в последний раз из мест лишения свободы подозреваемый освободился летом текущего года и находился под административным надзором. Как уточнил представитель полиции, мужчина произвел выстрел из пневматического пистолета, после чего сдал его в ломбард.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхУральский федеральный университетМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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