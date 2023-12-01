https://ria.ru/20231201/muzey-1913081746.html
Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном
Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном - РИА Новости, 01.12.2023
Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном
Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах.
2023-12-01T12:00
2023-12-01T12:00
2023-12-01T12:00
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Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном
Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах.
audio/mpeg
Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном
Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах.
audio/mpeg
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Как это по-русски, Подкаст
Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном
Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах.