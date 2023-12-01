https://ria.ru/20231201/muzey-1913081746.html

Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном

Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном - РИА Новости, 01.12.2023

Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном

Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах.

2023-12-01T12:00

2023-12-01T12:00

2023-12-01T12:00

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Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах. audio/mpeg

Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах. audio/mpeg

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