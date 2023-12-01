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Данные о мусоре и его источниках начнут поступать в единую систему - РИА Новости, 01.12.2023
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12:06 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/musor-1913122525.html
Данные о мусоре и его источниках начнут поступать в единую систему
Данные о мусоре и его источниках начнут поступать в единую систему - РИА Новости, 01.12.2023
Данные о мусоре и его источниках начнут поступать в единую систему
Российский экологический оператор запустил федеральную информационную систему учета ТКО, с 1 декабря регоператоры и другие участники отрасли обязаны вносить в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:06
2023-12-01T12:06
общество
россия
денис буцаев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
российский экологический оператор
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор запустил федеральную информационную систему учета ТКО, с 1 декабря регоператоры и другие участники отрасли обязаны вносить в нее данные о контейнерных площадках, источниках образования и количестве отходов, сообщили в пресс-службе компании. "РЭО приступил к эксплуатации ФГИС УТКО (Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов – ред.), которая призвана сделать прозрачной отрасль по обращению с отходами. Что в свою очередь позволит принимать решения по развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах, по тарифному регулированию, а также по оснащению техникой и развитию инфраструктуры", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. По его словам, будучи оператором системы РЭО сможет агрегировать информацию о положении дел в отрасли обращения с отходами. Согласно приказу Минприроды РФ, данные в созданную систему обязаны будут вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, сам РЭО, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отрасли. В системе будет содержаться информация о контейнерных площадках, количестве отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков бытовых отходов. Заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров назвал систему "качественным инструментом контроля за отраслью по обращению с отходами в России". Приказ Минприроды обязывает поставщиков информации размещать ее во ФГИС УТКО с 1 декабря 2023 года. Первично данные в систему должны быть внесены поставщиками информации до 1 января 2024 года. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
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общество, россия, денис буцаев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор
Общество, Россия, Денис Буцаев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Российский экологический оператор
Данные о мусоре и его источниках начнут поступать в единую систему

РЭО: с 1 декабря регоператоры обязаны вносить данные об отходах и мусоре

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб во время уборки мусора
Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор запустил федеральную информационную систему учета ТКО, с 1 декабря регоператоры и другие участники отрасли обязаны вносить в нее данные о контейнерных площадках, источниках образования и количестве отходов, сообщили в пресс-службе компании.
«
"РЭО приступил к эксплуатации ФГИС УТКО (Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов – ред.), которая призвана сделать прозрачной отрасль по обращению с отходами. Что в свою очередь позволит принимать решения по развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах, по тарифному регулированию, а также по оснащению техникой и развитию инфраструктуры", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
По его словам, будучи оператором системы РЭО сможет агрегировать информацию о положении дел в отрасли обращения с отходами.
Согласно приказу Минприроды РФ, данные в созданную систему обязаны будут вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, сам РЭО, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отрасли.
В системе будет содержаться информация о контейнерных площадках, количестве отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков бытовых отходов.
Заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров назвал систему "качественным инструментом контроля за отраслью по обращению с отходами в России".
Приказ Минприроды обязывает поставщиков информации размещать ее во ФГИС УТКО с 1 декабря 2023 года. Первично данные в систему должны быть внесены поставщиками информации до 1 января 2024 года.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
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ОбществоРоссияДенис БуцаевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Российский экологический оператор
 
 
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