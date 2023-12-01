https://ria.ru/20231201/murmansk-1913096586.html

Мурманские власти рассказали о реализации плана "На Севере – жить"

Мурманские власти рассказали о реализации плана "На Севере – жить" - РИА Новости, 01.12.2023

Мурманские власти рассказали о реализации плана "На Севере – жить"

Более 49 миллиардов рублей направлено в Мурманской области за последние четыре года на реализацию стратегического плана "На Севере – жить", который был... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:53

2023-12-01T10:53

2023-12-01T10:53

мурманская область

мурманск

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 1 дек – РИА Новости. Более 49 миллиардов рублей направлено в Мурманской области за последние четыре года на реализацию стратегического плана "На Севере – жить", который был сформирован с учетом пожеланий жителей и предполагает повышение качества жизни северян, сообщило министерство информационной политики региона на сайте. "(Губернатор) Андрей Чибис отметил, что с 2019 года в Мурманск вложено более 49 миллиардов рублей из регионального бюджета. При этом финансовая поддержка столицы Кольского Заполярья увеличивается с каждым годом: в 2019 году в развитие Мурманска было вложено 6,2 миллиарда рублей, а в 2023 – почти 14,9 миллиарда. Таким образом, объем вложенных средств вырос в 2,3 раза", - говорится в сообщении. В ходе заседания регионального правительства Чибис обозначил ключевые проекты, реализованные в рамках стратегического плана "На Севере – жить" и благодаря нацпроектам в Мурманске за последние четыре года. Так, в рамках нацпроекта "Культура" и стратегического плана реконструирован Мурманский областной драмтеатр, который стал одним из главных символов города, также капитально отремонтирован Мурманский областной театр кукол, построена ледовая арена "Метеор". Особое внимание глава региона уделил развитию транспортной инфраструктуры. "Буквально на прошлой неделе президент России передал Мурманску 23 новых автобуса. В итоге парк общественного транспорта в городе не старше пяти лет составляет уже 84%. Мы продолжаем активную работу по обновлению транспортной инфраструктуры – денежные средства заложены в проект регионального бюджета на 2024 год", - отметил Чибис. Кроме того, за последние годы доля протяженности автодорог, отвечающих нормам, выросла с 62 до 80%. За это время в Мурманске было отремонтировано больше 112 километров дорог. В рамках развития системы образования продолжается строительство двух школ. Продолжается реконструкция кинотеатра "Родина" – знакового объекта в центре столицы Кольского Заполярья. Также глава региона сообщил, что с 2019 по 2023 годы на территории Мурманска обустроено 45 детских и спортивных объектов, дворовые территории 168 многоквартирных домов и 11 общественных территорий. "Мы обновляем исторический центр города – провели капитальный ремонт фасадов и установили архитектурно-художественную подсветку на 35 зданиях. В Долине Уюта появился самый большой скейт-парк в Мурманской области площадью 850 квадратных метров", - рассказал глава региона. По нацпроекту "Жилье и городская среда" только в 2023 году было проведено благоустройство 28 дворов. А также в 147 дворах проведен поддерживающий ремонт. В 2023 году в капитальный ремонт зашли 137 домов. Это значительный рывок в сфере благоустройства всего города", – сообщил глава региона. Кроме того, был открыт Контейнер-Холл, сделан капитальный ремонт Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, создана лыжероллерная трасса и установлена система оснежения в Долине Уюта. Продолжается строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера, ремонт поликлиник и многое другое.

https://ria.ru/20231117/murmansk-1910037753.html

https://ria.ru/20231114/stroitelstvo-1909303384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманск, мурманская область, андрей чибис