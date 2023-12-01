https://ria.ru/20231201/moshenniki-1913095545.html

В ВТБ предупредили о мошенниках в мессенджерах, предлагающих бытовые услуги

В ВТБ предупредили о мошенниках в мессенджерах, предлагающих бытовые услуги - РИА Новости, 01.12.2023

В ВТБ предупредили о мошенниках в мессенджерах, предлагающих бытовые услуги

Мошенники стали маскироваться в приложениях и маркетплейсах для объявлений в России под мастеров, предлагающих свои бытовые и ремонтные услуги, при этом они... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:48

2023-12-01T10:48

2023-12-01T10:49

технологии

россия

втб

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мошенники стали маскироваться в приложениях и маркетплейсах для объявлений в России под мастеров, предлагающих свои бытовые и ремонтные услуги, при этом они переводят переписку с потенциальной жертвой в мессенджеры, где выманивают аванс и исчезают, сообщили в пресс-службе ВТБ. "ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества в рамках работы приложений и маркетплейсов для объявлений. Злоумышленники предлагают выполнить бытовые и ремонтные услуги, а после внесения аванса псевдо-мастер исчезает", - говорится в сообщении. Когда потенциальная жертва реагирует на размещенное объявление об услугах и пишет в чат, мошенник переводит общение в популярные мессенджеры, где уточняет детали предстоящей работы, просит выслать фотографии, а также договаривается о дате выезда. В назначенный день лже-мастер сообщает о необходимости предварительно купить новые детали или нужные инструменты для качественного ремонта, пояснил банк. Для этого жертву просят перевести задаток и направляют фишинговую ссылку на оплату. Однако сразу после получения денег владелец объявления перестает отвечать на сообщения, добавили в пресс-службе. "Если незнакомые люди переводят переписку в сторонний ресурс, навязывают вам покупку каких-то товаров и просят внести задаток за еще не сделанную работу – это должно вас насторожить. Используйте сервисы оригинального приложения, проверяйте отзывы о работе специалистов и не переводите деньги до того, как работа будет выполнена. Это поможет вам обезопасить себя от мошенников", – заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908883859.html

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технологии, россия, втб, общество