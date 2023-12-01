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Эксперт считает, что Санду готовит Молдавию к войне - РИА Новости, 01.12.2023
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12:37 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html
Эксперт считает, что Санду готовит Молдавию к войне
Эксперт считает, что Санду готовит Молдавию к войне - РИА Новости, 01.12.2023
Эксперт считает, что Санду готовит Молдавию к войне
Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне, назвав Россию главной угрозой безопасности, заявил РИА Новости директор тираспольского Института... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:37
2023-12-01T12:37
россия
молдавия
майя санду
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне, назвав Россию главной угрозой безопасности, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее Санду представила парламенту Молдавии проект Стратегии национальной безопасности, в котором Россия была названа главной угрозой безопасности страны. "То, что происходит в последнее время в отношениях Кишинева и Москвы, трудно подвергать какому-либо анализу. Действия молдавской стороны просто утратили логичность, соответственно отвечать зеркально на нелогичные действия было бы со стороны МИДа РФ опрометчиво", - считает Шорников. По его словам, направленный Санду в парламент "Проект Стратегии национальной безопасности" - это документ, по которому "можно ставить клинический диагноз". "Это свидетельство недееспособности молдавского лидера. Налицо все признаки русофобии: Россия представляет опасность, но Молдова будет сопротивляться, Молдова будет вооружаться, Молдова будет сотрудничать с НАТО и вступать в ЕС", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что Санду сначала рвет соглашения в рамках СНГ, а потом возмущается, что существенно пострадали традиционные молдавские грузовые маршруты. "Сначала Санду отказывается от российского газа, а теперь обвиняет Россию, что она якобы прибегла к энергетическому шантажу, значительно сократив поставки газа в Молдавию. Санду сначала закрыла десяток русскоязычных телеканалов и ограничила доступ к российским СМИ в интернете, а теперь заявляет, что Россия осуществляет кибератаки и кампании дезинформации против Молдавии. Санду запрещает политические партии в своей стране и снимает кандидатов прямо в ходе выборов, а теперь обвиняет Россию во вмешательстве в избирательные процессы. Это просто паранойя какая-то. В своей навязчивой патологической идее, что Россия – враг, Санду откровенно готовит страну к войне", - подчеркнул Шорников. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
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россия, молдавия, майя санду, в мире
Россия, Молдавия, Майя Санду, В мире
Эксперт считает, что Санду готовит Молдавию к войне

Эксперт: Санду, назвав Россию главной угрозой, готовит Молдавию к войне

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне, назвав Россию главной угрозой безопасности, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Ранее Санду представила парламенту Молдавии проект Стратегии национальной безопасности, в котором Россия была названа главной угрозой безопасности страны.
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"То, что происходит в последнее время в отношениях Кишинева и Москвы, трудно подвергать какому-либо анализу. Действия молдавской стороны просто утратили логичность, соответственно отвечать зеркально на нелогичные действия было бы со стороны МИДа РФ опрометчиво", - считает Шорников. По его словам, направленный Санду в парламент "Проект Стратегии национальной безопасности" - это документ, по которому "можно ставить клинический диагноз". "Это свидетельство недееспособности молдавского лидера. Налицо все признаки русофобии: Россия представляет опасность, но Молдова будет сопротивляться, Молдова будет вооружаться, Молдова будет сотрудничать с НАТО и вступать в ЕС", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Санду сначала рвет соглашения в рамках СНГ, а потом возмущается, что существенно пострадали традиционные молдавские грузовые маршруты. "Сначала Санду отказывается от российского газа, а теперь обвиняет Россию, что она якобы прибегла к энергетическому шантажу, значительно сократив поставки газа в Молдавию. Санду сначала закрыла десяток русскоязычных телеканалов и ограничила доступ к российским СМИ в интернете, а теперь заявляет, что Россия осуществляет кибератаки и кампании дезинформации против Молдавии. Санду запрещает политические партии в своей стране и снимает кандидатов прямо в ходе выборов, а теперь обвиняет Россию во вмешательстве в избирательные процессы. Это просто паранойя какая-то. В своей навязчивой патологической идее, что Россия – враг, Санду откровенно готовит страну к войне", - подчеркнул Шорников.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России.
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