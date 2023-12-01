https://ria.ru/20231201/moldavia-1913217105.html

Таубер рассказала об ущемлении русскоговорящего населения Молдавии

Таубер рассказала об ущемлении русскоговорящего населения Молдавии - РИА Новости, 01.12.2023

Таубер рассказала об ущемлении русскоговорящего населения Молдавии

Намерение властей Молдавии исключить русский язык из "Официального монитора", после публикации в котором законодательные акты вступают в силу, является... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:09

2023-12-01T16:09

2023-12-01T16:09

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КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Намерение властей Молдавии исключить русский язык из "Официального монитора", после публикации в котором законодательные акты вступают в силу, является очередным ущемлением русскоговорящих граждан республики, заявила вице-председатель запрещенной партии "Шор" Марина Таубер в своем Telegram-канале. Ранее правительство Молдавии рассмотрело проект поправок в закон о публикации "Официального монитора". Согласно предложению кабмина, которое должен одобрить парламент, "Официальный монитор" больше не будет переводиться на русский язык. По новой версии закона, перевод на русский язык будет осуществляться не более чем через месяц после обнародования в "Официальном мониторе" и публиковаться в Государственном реестре юридических актов в сводном варианте. "В стране собираются исключить русский язык из Monitorul Oficial ("Официальный монитор" – ред.) и законопроектов парламента. Тревожный звонок. Не первый и не последний… Правительство называет это стремлением к участию в демократических процессах. На деле же это очередное ущемление русскоговорящих", - написала Таубер. Политик задается вопросом, как же теперь быть русскоязычному населению города Бельцы или Гагаузской автономии и Приднестровья. "А есть еще и Гагаузия с Приднестровьем, где русский язык знают гораздо больше, чем государственный. Это очередная попытка расколоть наше общество и очередное бездумное решение наших властей", - подчеркнула она. Ранее депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Диана Караман, баллотировавшаяся в мэры Кишинева, обратилась в прокуратуру после того, как ей запретили участвовать в дебатах на русском языке на общественном телеканале Moldova 1. В свою очередь кандидату в мэры Кишинева от внепарламентской партии "Патриоты Молдовы" Алле Поповой не позволили говорить на русском языке в эфире радио Moldova 1. Ряд российских СМИ в Молдавии оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, молдавия, марина таубер, кишинев, россия