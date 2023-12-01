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ВСУ потеряли до 105 военных за сутки на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 105 военных за сутки на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.12.2023

ВСУ потеряли до 105 военных за сутки на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 105 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-20, сообщило в пятницу... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:44

2023-12-01T15:44

2023-12-01T15:45

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 105 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-20, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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