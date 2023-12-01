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ВСУ потеряли до 105 военных за сутки на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 01.12.2023 (обновлено: 15:45 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/mo-1913207351.html
ВСУ потеряли до 105 военных за сутки на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 105 военных за сутки на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.12.2023
ВСУ потеряли до 105 военных за сутки на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 105 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-20, сообщило в пятницу... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:44
2023-12-01T15:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 105 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-20, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Россия
ВСУ потеряли до 105 военных за сутки на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 105 военных на Херсонском направлении за сутки

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Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 105 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубицу Д-20, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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