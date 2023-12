https://ria.ru/20231201/miting-1913275723.html

Власти Праги запретили пропалестинскую акцию из-за радикального текста

Власти Праги запретили пропалестинскую акцию из-за радикального текста - РИА Новости, 01.12.2023

Власти Праги запретили пропалестинскую акцию из-за радикального текста

Мэрия Праги приняла в пятницу решение о запрете проведения намеченного на 5 декабря пропалестинского митинга, участники которого собирались выразить протест... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T21:45

2023-12-01T21:45

2023-12-01T21:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

палестина

израиль

прага

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg

ПРАГА, 1 дек – РИА Новости. Мэрия Праги приняла в пятницу решение о запрете проведения намеченного на 5 декабря пропалестинского митинга, участники которого собирались выразить протест из-за запрета на использование лозунга палестинских радикалов "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free), сообщило агентство ЧТК. "Мэрия Праги приняла в пятницу решение о запрете на проведение 5 декабря перед зданием МВД пропалестинского митинга. Главной целью его организаторов было выражение протеста против запрета со стороны МВД на употребление на массовых мероприятиях лозунга палестинских радикалов "От реки до моря Палестина будет свободной", - отмечается в сообщении. Пятнадцатого ноября, пресс-служба МВД сообщила о том, что представители министерства, полиции и Генпрокуратуры, рассмотрев на специальном совещании выступления ораторов на антиизраильских демонстрациях в Праге, состоявшихся в последние недели, пришли к выводу, что использование лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" является проблематичным в контексте нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября этого года и может содержать признаки уголовного преступления. По мнению МВД, этот лозунг исторически используется в сочетании с четко сформулированным требованием уничтожения Израиля. В связи с этим полиции было дано указание активно преследовать выкрикивание этого лозунга и его размещение на транспарантах и плакатах во время уличных демонстраций. Одновременно было рекомендовано, чтобы представители полиции заранее информировали организаторов массовых акций о проблемном характере данного лозунга.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

палестина

израиль

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина, израиль, прага, в мире