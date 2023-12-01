Власти Праги запретили пропалестинскую акцию из-за радикального текста
Мэрия Праги не одобрила пропалестинскую акцию из-за запрета на лозунг радикалов
Карлов мост в Праге
ПРАГА, 1 дек – РИА Новости. Мэрия Праги приняла в пятницу решение о запрете проведения намеченного на 5 декабря пропалестинского митинга, участники которого собирались выразить протест из-за запрета на использование лозунга палестинских радикалов "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the River to the Sea Palestine will be free), сообщило агентство ЧТК.
"Мэрия Праги приняла в пятницу решение о запрете на проведение 5 декабря перед зданием МВД пропалестинского митинга. Главной целью его организаторов было выражение протеста против запрета со стороны МВД на употребление на массовых мероприятиях лозунга палестинских радикалов "От реки до моря Палестина будет свободной", - отмечается в сообщении.
Пятнадцатого ноября, пресс-служба МВД сообщила о том, что представители министерства, полиции и Генпрокуратуры, рассмотрев на специальном совещании выступления ораторов на антиизраильских демонстрациях в Праге, состоявшихся в последние недели, пришли к выводу, что использование лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" является проблематичным в контексте нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября этого года и может содержать признаки уголовного преступления. По мнению МВД, этот лозунг исторически используется в сочетании с четко сформулированным требованием уничтожения Израиля.
В связи с этим полиции было дано указание активно преследовать выкрикивание этого лозунга и его размещение на транспарантах и плакатах во время уличных демонстраций. Одновременно было рекомендовано, чтобы представители полиции заранее информировали организаторов массовых акций о проблемном характере данного лозунга.