https://ria.ru/20231201/mishustin-1913094500.html

Мишустин отметил изменения в российском здравоохранении

Мишустин отметил изменения в российском здравоохранении - РИА Новости, 01.12.2023

Мишустин отметил изменения в российском здравоохранении

Российское здравоохранение сегодня серьезно меняется с созданием инноваций, результатами научных исследований, развитием других направлений, очень важно не... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:43

2023-12-01T10:43

2023-12-01T10:43

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российское здравоохранение сегодня серьезно меняется с созданием инноваций, результатами научных исследований, развитием других направлений, очень важно не останавливаться на достигнутом и добиваться большего прогресса в вопросах профилактики, диагностики и лечения многих заболеваний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам второго Конгресса "Национальное здравоохранение" "Сегодня с созданием инноваций, результатами научных исследований, развитием других направлений отечественное здравоохранение серьезно меняется. И очень важно не останавливаться на достигнутом. Добиваться большего прогресса в вопросах профилактики, диагностики и лечения многих заболеваний. Делать все необходимое, чтобы наши граждане были обеспечены качественной и современной медицинской помощью", - сказал Мишустин. Он отметил, что сохранение населения, здоровье и благополучие людей – одна из национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. В этих целях, к примеру, продолжается модернизация первичного звена с приоритетом на сельскую местность и удаленные территории. "Совершенствуется и становится всё более доступной медицинская помощь по кардиологии, онкологии, другим заболеваниям. Наращиваем сеть региональных эндокринологических центров и школ здоровья для граждан с сахарным диабетом", - заметил Мишустин. Во всех российских субъектах также действует программа расширенного неонатального скрининга, она позволяет на ранней стадии диагностировать сорок врожденных и наследственных болезней. Для детей с тяжелыми, редкими заболеваниями был создан специальный фонд "Круг добра". За счет его средств помощь получили уже более 23 тысяч детей, в том числе из новых регионов РФ. Расширяются и возможности использования программных продуктов с искусственным интеллектом, например, при маммографии. "В следующем году каждый российский субъект внедрит у себя такие решения", - подчеркнул Мишустин. По словам главы правительства, сегодня серьезно возрастает значение медицинской науки. Также стремительно растет число специализированных онлай- услуг в медицинской сфере. Практически все больницы и многие поликлиники проводят телемедицинские консультации, консилиумы врачей по сложным случаям и запросам своих коллег из регионов, в том числе при проведении медицинской реабилитации, отметил премьер. "Рассчитываю, что такой технологический рывок будет служить на благо людей", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20231130/meditsina-1913006077.html

https://ria.ru/20231201/meditsina-1913086121.html

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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин