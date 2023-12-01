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В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 01.12.2023
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12:45 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/mikroavtobus-1913133772.html
В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус
В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 01.12.2023
В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус
Пять человек, среди которых двое детей, были вынуждены прятаться от ледяного дождя и снега в перевернувшемся микроавтобусе на заледенелой трассе на юго-западе... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:45
2023-12-01T12:45
происшествия
красноярский край
шарыповский район
красноярск
гибдд мвд рф
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КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Пять человек, среди которых двое детей, были вынуждены прятаться от ледяного дождя и снега в перевернувшемся микроавтобусе на заледенелой трассе на юго-западе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения. По его данным, микроавтобус перевернулся в ночь на пятницу в Шарыповском районе на автотрассе Шарыпово-Ужур. В первый день зимы в Красноярске и южных и центральных районах прошел ледяной дождь. "В нем находились 8 человек, среди которых три женщины и двое маленьких детей. К счастью, никто не пострадал. В ожидании помощи женщины с детьми укрылись от непогоды в перевернувшимся автомобиле", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за плохих погодных условий дорога обледенела, передвигаться по ней было крайне затруднительно и небезопасно. Пожарные села Парная прибыли на место происшествия раньше других служб и разместили женщин и детей у себя в машине. После приезда сотрудников ГИБДД мужчины совместными усилиями поставили микроавтобус на колеса. Краевые спасатели забрали пассажиров микроавтобуса и увезли их в Шарыпово. По данным спасателей, в ближайшие дни на автодорогах центральных и южных районов края прогнозируется гололед.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906118845.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, шарыповский район, красноярск, гибдд мвд рф
Происшествия, Красноярский край, Шарыповский район, Красноярск, ГИБДД МВД РФ
В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус

В Красноярском крае перевернулся микроавтобус, став укрытием от ледяного дождя

© Фото : Служба спасения Красноярского края/Te;egramМесто ДТП, где микроавтобус с людьми перевернулся на ледяной трассе в Красноярском крае
Место ДТП, где микроавтобус с людьми перевернулся на ледяной трассе в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Служба спасения Красноярского края/Te;egram
Место ДТП, где микроавтобус с людьми перевернулся на ледяной трассе в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Пять человек, среди которых двое детей, были вынуждены прятаться от ледяного дождя и снега в перевернувшемся микроавтобусе на заледенелой трассе на юго-западе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения.
По его данным, микроавтобус перевернулся в ночь на пятницу в Шарыповском районе на автотрассе Шарыпово-Ужур. В первый день зимы в Красноярске и южных и центральных районах прошел ледяной дождь.
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"В нем находились 8 человек, среди которых три женщины и двое маленьких детей. К счастью, никто не пострадал. В ожидании помощи женщины с детьми укрылись от непогоды в перевернувшимся автомобиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за плохих погодных условий дорога обледенела, передвигаться по ней было крайне затруднительно и небезопасно. Пожарные села Парная прибыли на место происшествия раньше других служб и разместили женщин и детей у себя в машине. После приезда сотрудников ГИБДД мужчины совместными усилиями поставили микроавтобус на колеса. Краевые спасатели забрали пассажиров микроавтобуса и увезли их в Шарыпово.
По данным спасателей, в ближайшие дни на автодорогах центральных и южных районов края прогнозируется гололед.
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ПроисшествияКрасноярский крайШарыповский районКрасноярскГИБДД МВД РФ
 
 
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