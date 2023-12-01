https://ria.ru/20231201/mikroavtobus-1913133772.html

В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус

В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 01.12.2023

В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус

Пять человек, среди которых двое детей, были вынуждены прятаться от ледяного дождя и снега в перевернувшемся микроавтобусе на заледенелой трассе на юго-западе... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:45

2023-12-01T12:45

2023-12-01T12:45

происшествия

красноярский край

шарыповский район

красноярск

гибдд мвд рф

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КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Пять человек, среди которых двое детей, были вынуждены прятаться от ледяного дождя и снега в перевернувшемся микроавтобусе на заледенелой трассе на юго-западе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения. По его данным, микроавтобус перевернулся в ночь на пятницу в Шарыповском районе на автотрассе Шарыпово-Ужур. В первый день зимы в Красноярске и южных и центральных районах прошел ледяной дождь. "В нем находились 8 человек, среди которых три женщины и двое маленьких детей. К счастью, никто не пострадал. В ожидании помощи женщины с детьми укрылись от непогоды в перевернувшимся автомобиле", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за плохих погодных условий дорога обледенела, передвигаться по ней было крайне затруднительно и небезопасно. Пожарные села Парная прибыли на место происшествия раньше других служб и разместили женщин и детей у себя в машине. После приезда сотрудников ГИБДД мужчины совместными усилиями поставили микроавтобус на колеса. Краевые спасатели забрали пассажиров микроавтобуса и увезли их в Шарыпово. По данным спасателей, в ближайшие дни на автодорогах центральных и южных районов края прогнозируется гололед.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906118845.html

https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html

красноярский край

шарыповский район

красноярск

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происшествия, красноярский край, шарыповский район, красноярск, гибдд мвд рф