В Красноярском крае на ледяной трассе перевернулся микроавтобус
В Красноярском крае перевернулся микроавтобус, став укрытием от ледяного дождя
© Фото : Служба спасения Красноярского края/Te;egramМесто ДТП, где микроавтобус с людьми перевернулся на ледяной трассе в Красноярском крае
Место ДТП, где микроавтобус с людьми перевернулся на ледяной трассе в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Пять человек, среди которых двое детей, были вынуждены прятаться от ледяного дождя и снега в перевернувшемся микроавтобусе на заледенелой трассе на юго-западе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале краевой службы спасения.
По его данным, микроавтобус перевернулся в ночь на пятницу в Шарыповском районе на автотрассе Шарыпово-Ужур. В первый день зимы в Красноярске и южных и центральных районах прошел ледяной дождь.
"В нем находились 8 человек, среди которых три женщины и двое маленьких детей. К счастью, никто не пострадал. В ожидании помощи женщины с детьми укрылись от непогоды в перевернувшимся автомобиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за плохих погодных условий дорога обледенела, передвигаться по ней было крайне затруднительно и небезопасно. Пожарные села Парная прибыли на место происшествия раньше других служб и разместили женщин и детей у себя в машине. После приезда сотрудников ГИБДД мужчины совместными усилиями поставили микроавтобус на колеса. Краевые спасатели забрали пассажиров микроавтобуса и увезли их в Шарыпово.
По данным спасателей, в ближайшие дни на автодорогах центральных и южных районов края прогнозируется гололед.