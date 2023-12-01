https://ria.ru/20231201/metro-1913256037.html

В Москве восстановили движение поездов на желтой ветке метро

В Москве восстановили движение поездов на желтой ветке метро - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве восстановили движение поездов на желтой ветке метро

Движение поездов на Калининской ("желтой") линии московского метро вернулось в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:54

2023-12-01T18:54

2023-12-01T18:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Движение поездов на Калининской ("желтой") линии московского метро вернулось в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервалы движения поездов на восточном участке "желтой" ветки были временно увеличены из-за человека на пути. "Движение на Калининской линии (8) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, на станции "Новокосино" мужчина падал на рельсы, его подняли, он жив.

https://ria.ru/20231124/bkl-1911515962.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия