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В Москве восстановили движение поездов на желтой ветке метро - РИА Новости, 01.12.2023
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18:54 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/metro-1913256037.html
В Москве восстановили движение поездов на желтой ветке метро
В Москве восстановили движение поездов на желтой ветке метро - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве восстановили движение поездов на желтой ветке метро
Движение поездов на Калининской ("желтой") линии московского метро вернулось в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:54
2023-12-01T18:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Движение поездов на Калининской ("желтой") линии московского метро вернулось в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервалы движения поездов на восточном участке "желтой" ветки были временно увеличены из-за человека на пути. "Движение на Калининской линии (8) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, на станции "Новокосино" мужчина падал на рельсы, его подняли, он жив.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве восстановили движение поездов на желтой ветке метро

В Москве восстановили движение поездов на Калининской ветке метро

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЭскалатор в Московском метрополитене
Эскалатор в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Движение поездов на Калининской ("желтой") линии московского метро вернулось в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее интервалы движения поездов на восточном участке "желтой" ветки были временно увеличены из-за человека на пути.
"Движение на Калининской линии (8) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, на станции "Новокосино" мужчина падал на рельсы, его подняли, он жив.
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